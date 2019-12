Rula Jebreal al Festival di Sanremo. La svolta di Amadeus, le partner sul palco dell'Ariston

Colpo di scena al Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse al via su Rai1 il 4 febbraio 2020, Amadeus, sta scegliendo le sue partner per il palco dell'Ariston. Tra le "vallette" in lizza, che cambieranno ogni sera, ci sarebbe Rula Jebreal. A dare per certa la presenza a Sanremo della giornalista palestinese, al centro di infinite polemiche da talk show, è Dagospia.

Amadeus avrebbe incontrato la Jebreal la settimana scorsa in un noto hotel di Milano. Nell'occasione la giornalista avrebbe dato la sua disponibilità. Una svolta inattesa da chi, in controtendenza con la doppia gestione di Claudio Baglioni, si aspettava una settantesima edizione nel segno del disimpegno. Se sono fiori di Sanremo, fioriranno.

Il toto-vallette impazza. Tra le dieci donne, due diverse per serata, annunciate da Amadeus al Corriere della sera si segnalano Vanessa Incontrada, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, Diletta Leotta, Simona Ventura, Antonella Clerici e Chiara Ferragni.