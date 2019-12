È morta Sue Lyon, la Lolita di Kubrick

È morta all’età di 73 anni Sue Lyon, che a 14 anni interpretò "Lolita" nell’omonimo film di Stanley Kubrick del 1962 tratto dal romanzo di Vladimir Nabokov. A riferirlo al New York Times (Nyt) l’amico di lunga data Phil Syracopoulos, che non ha però riferito le cause del decesso ma solo che l’attrice è morta a Los Angeles giovedì.

Kubrick aveva selezionato Sue Lyon fra circa 800 persone che aspiravano a quel ruolo per recitare in "Lolita", la cui protagonista è una 12enne che comincia una relazione con un professore di letteratura di mezza età. Il regista definì l’attrice la «ninfetta perfetta». L’uomo ossessionato dalla ragazza che chiama «Lolita» nel film era interpretato dall’attore inglese James Mason, che ai tempi delle riprese aveva 53 anni. L’interpretazione di Lolita valse a Lyon un Golden Globe nel 1963.