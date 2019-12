La sorella di George Michael morta a Natale come la popstar, deceduta il 25 dicembre 2016. E non sembra una morte sospetta. La "maledizione" si ripete. Melanie Panayiutou, 55 anni, è stata trovata senza vita in casa nella prima serata di mercoledì. Ad avvisare la polizia metropolitana di Londra è stata una telefonata da parte del servizio ambulanze londinese. La donna, lavorava ancora come parrucchiera, nonostante l'ingente eredità lasciata dall'artista, che ha devoluto tutto ai suoi familiari: il padre e le due sorelle, Melanie e Yoda, e un piccolo gruppo di amici. Nulla invece ai suoi ex partner.