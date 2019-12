Sputa in faccia a Silvia Toffanin, che combina Paolo Ruffini

"Ti ho sputato?". Paolo Ruffini ospite a Verissimo inizia a parlare ma parte con lo sputo in faccia a Silvia Toffanin pronta a intervistarlo e costretta invece a fermarsi. Lei non nega la gaffe, anzi replica: "Sì" mentre si asciuga l'occhio e poi sottolinea: "Iniziamo malissimo". In studio ridono e applaudono ma poi il comico-attore è costretto a cambiare argomento e, allora, diventa più serio. La conduttrice inizia l'intervista e parte proprio della storia d'amore appena finita con Diana Del Bufalo. Per la prima volta Ruffini affronta l'argomento in tv e confessa: "Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace - racconta - L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male". E ancora: "Rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa". Ma la Toffanin gli sottolinea: "Non la tua però"...