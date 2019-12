Juan Luis Ciano confessa: al Trono over l'ultima umiliazione per Gemma Galgani

Boom di ascolti per il Trono Over di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi. Babbo Natale ha portato in regalo oltre 3.000.000 di telespettatori e il 25% di share per le vicissitudini amorose di Gemma Galgani e Juan “Uan” Luis Ciano: "Non ti bacio perché non provo un sentimento". E lei piange tra le braccia di Tina Cipollari.

Juan Luis Ciano, il cavaliere dagli occhietti di gufo, che si definisce un “Ggalantuomo” con la “o” chiusa, è andato a Torino e la prima frase è stata: “Non mi dare un bacio che ti rovino perché ho il raffreddore”. E già qui meritava di non uscire dalla stazione, ma di essere rispedito a casa con Amazon Prime. La Galgani invece ha supplicato: “Ma io ho fatto il vaccino”. E strappa il consueto bacio a stampo. Poi hanno trascorso una giornata insieme all’insegna di “amicizia e affetto, tu stai molto più avanti, io ho solo interesse a conoscerti”. Gemma si commuove per il solo fatto “che sei qua”. Nemmeno avesse al suo fianco George Clooney o Orlando Bloom. Uan le riavvia i capelli, Gemma apprezza e lui: “Ma perché sorridi? Io sono accussì un CENTLEMÈN”. Sarà pure un CENTLEMÈN, ma in inglese è "bocciato" con il sarcasmo che userebbe la costumista Anahi Ricca. A fine giornata l’uomo ha invitato Gemma a salire nella sua camera d’albergo, si sono messi sotto il piumone e hanno dato sfogo a… tutta la SUA stanchezza. La friccicarella Galgani era convinta di dare una ripassatina alle lingue, l’odontotecnico invece si è addormentato con pinne, fucile ed occhiali. Gli mancava lo scafandro. E così a Gemma non è rimasto che accarezzarlo e tenerlo abbracciato nella speranza di essere seducente. Lui però l’ha scambiata per mammà e si è fatto cullare. Eh va beh, in fondo sono over, la chimica cede il passo allo stress da esterna, ma il peggio succede alle 5 del mattino. Gemma ha trascorso la notte in bianco (in tutti i sensi) chiedendosi perché lui non la limonasse (ma che davero, davero, una se lo deve chiedere?!), perché la chimica si fosse fermata ad H2O e stremata lo ha svegliato all’alba. Il bell’addormentato le ha somministrato una tachipirina e si è girato sull’altro fianco fino alle 8 del mattino. Ora in cui è esploso fuori dal letto per tuffarsi con doppio salto mortale sul famigerato Intercity Torino Porta Nuova-Napoli. Gemma, outfit gitano, ha palesato in studio tutta la sua delusione, Uan ha utilizzato una scusa già sentita dagli altri corteggiatori di Gemma: “ti volevo frequentare, ma in trasmissione cambi personalità”.

Le frasi, le espressioni da “Alice nel Paese delle Meraviglie”, l’atteggiamento bambinesco della Galgani stride troppo con l’esperienza della sua età: va bene credere ai sentimenti, va bene non voler vedere la verità quando si è coinvolti, ma il sospetto che lei ci marci almeno quanto i “furbetti del quartierino” di alcuni suoi pretendenti è più che fondata. Maria De Filippi le fa da mamma: “Hai capito cosa ha detto? Gemma, ha detto che lui non prova un sentimento. Cosa intendi fare? Che decisione prendi? Vuoi aspettare che nasca?” e la Galgani spalanca gli occhi, si umetta la bocca e inizia a piangere. Tutto il parterre attacca Uan Luis - che su Instagram si descrive già come personaggio pubblico e posta puerili scatti da conquistatore brizzolato – ma Gemma fa orecchie da mercante, si impunta sul bacio, lo vuole a ogni costo: “poi magari non mi piace” (ahahaha), vuole portare avanti la conoscenza a costo di andare a schiantarsi contro l’ennesimo muro. Dal canto suo, Juan Luis si ostina a non limonare perché sa perfettamente che gli costerebbe caro: al 99% Gemma si attaccherebbe come un chiodo alla parete, si infilzerebbe come una spina nel fianco impedendogli di allungare troppo il brodo davanti alla lucina rossa (dal bacio dovrebbe passare a qualcos’altro… e per lui è un film di fantascienza, nda).

Sarebbe travolto da così tante critiche da dover lasciare lo studio e i sogni di notorietà. Insomma, se la bacia deve portare avanti un copione, se non la bacia ha vita breve a Via Tiburtina. Meglio giocarsi la carta dell’uomo serio e rispettoso che non limona la prima che passa e vedere cosa succede. Gemma non può non aver capito il giochino ed è per questo che lei e Uan hanno la stessa credibilità: zero. Tant’è che la De Filippi sguinzaglia l’opinionista Gianni Sperti per farla uscire dal personaggio da favola senza lieto fine. E’ l’ex ballerino a dire di non credere alla sincerità di Ciano e a tirar fuori una segnalazione: “Tu sei venuto per corteggiarla, ma stai facendo serate. Non, non eri ospite, c’era la locandina con il tuo nome”. C’è una costante nella vita di Gemma Galgani, è la lettera J. J come Jella: Jean Pierre la lanciava con la fionda fuori dall’auto al momento del bacio, Juan Luis fa finta di vivere nel Medioevo e di voler rispettare la donzella. Oggi, nell’ultima puntata prima della pausa natalizia, si vedrà lo storico abbraccio tra la piangente dama torinese e Tina Cipollari che la consola a modo suo: “C’è un dottore? Chiamatelo. Ma Juan dov’è?”. Già dove è andato il piacione simpaticamente caciottaro di Aversa?