Riecco Alessandra Cantini: la smutandata rifà lo show da Chiambretti

Finale caotico e sbiascicante per l'ultima puntata del 2019 di "CR4 - La Repubblica delle Donne" con Alessandra Cantini, la scrittrice che lo scorso anno fece scalpore mostrando le terga senza mutande alla telecamera. Piero Chiambretti torna sul catfight tra Taylor Mega e Antonella Elia in merito alla nudità sfacciatamente esibita di alcune influencer ("non dobbiamo essere tutte mig**tte" disse la concorrente del GFVip 4). In studio ci sono Valeria Marini, molto dimagrita, Antonella Elia che ribadisce: “Mi riferivo a quella tiplogia di donna che usa il proprio corpo in malo modo, per una seduzione bieca, libidinosa, zozza. E io che sono una bacchettona, sono contraria” e la sedicente scrittrice Alessandra Cantini. Ed è proprio l’esuberante autrice livornese a scatenare il putiferio.

Si presenta con un abito roso scollatissimo, ballerine basse e scarpe col tacco in mano e quando viene interpellata da Chiambretti sul tema, incespica, ricorre a metafore improbabili e confuse. Sbiascica come Taylor Mega la sera del famoso spritz a “Live non è la d’Urso”. Piero Chiambretti è esterrefatto: “Non ho capito niente, ma cosa c’entra. Probabilmente beve la vodka della Mega”.

Si scompone sulla sedia e mostra involontariamente le mutande, poi riprende la parola e con voce impastata e concetti incollati a caso (“fai la mig**tta con eleganza”) manda in tilt i presenti. Scatta il battibecco tra Valeria Marini e Antonella Elia: “E’ inutile che ridi” dice la showgirl sarda e l’altra: “Mi fa ridere come parli” e di nuovo: “Anche tu mi fai ridere, allora”, poi la Cantini si azzuffa con Cristiano Malgioglio: “Quando parli tu non si capisce niente, stai zitta!”, mentre Alfonso Signorini fa una segnalazione importante: “Ho una certezza le mutande non ce l’ha nemmeno questa volta”. Chiambretti tocca: “Ce l’ha”. “No è la fascia del microfono” replica furbescamente la Cantini sapendo di averle. Tombale Iva Zanicchi: “Non ho capito una mazza di quello che ha detto 'sta ragazza!”. E meno male che la “tavola rotonda” doveva calmare gli animi prima di Natale.