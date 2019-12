“Controlli antidoping a sorpresa per Daniele Rugani. Georgina? Inavvicinabile”. La rivelazione arriva direttamente da Michela Persico, conduttrice televisiva, produttrice di costumi e fidanzata storica del giocatore della Juventus (in uscita a gennaio, nda). La Persico è stata ospite di Piero Chiambretti a “CR4 - La Repubblica delle Donne” e ha svelato alcuni episodi inediti della vita da wags: “E’ vero che la Juventus controlla i suoi giocatori, nel senso che se si allontanano da Torino devono comunicarlo, anche per via dei controlli antidoping. Una volta ci svegliarono a notte fonda, ci spaventammo. Aprimmo la porta ed eravamo in pigiama. Un’altra volta, Daniele andò a Lucca dai genitori e gli mandarono il controllo”.

Michela Persico, bionda con gli occhi da cerbiatto e molto popolare su Instagram (oltre 500.000 follower), non ha un buon rapporto con le wags bianconere: “Le frequento poco, mi sono trovata bene al di fuori. Georgina? E’ difficile frequentarla, è la wags per eccellenza, è la compagna del fuoriclasse. Però posso dire che per Daniele, Cristiano Ronaldo è un esempio di professionalità. Lui non prova invidia, chi gioca nel ruolo di Ronaldo non lo so”.