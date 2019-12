Uomini e donne, l’ultimatum di Juan Luis a Gemma. Lei dice la verità e si dispera

Prima la supplica del bacio, poi l’ammissione della bugia, infine l’avvertimento di Juan Luis Ciano: lunedì nero per Gemma Galgani, dama del Trono Over di “UominieDonne” (altro che la settimana a tutta gaffe di Diletta Leotta). Le puntate del dating show di Maria De Filippi sono registrate, ma le vicissitudini sono evergreen, specie se si tratta di Gemma imbalsamata sulla sedia per mancanza di “gabbiani” sbaciucchioni.

Avevamo lasciato la Galgani a fare pressing su Juan Luis al termine di un ballo con Simonetta: “Allora stasera che facciamo? Si esce?”. Subito dopo c’è stato un drammatico faccia a faccia in camerino: il dottore di Aversa era infastidito più degli italiani che non trovano i Nutella Biscuits e Gemma annegava in un mare di lacrime. Ora, Juan Luis avrà pure la voce e l’aria da chi si crede un bel tenebroso sale&pepe (sfondoni lessicali a parte, come “lo telefono”), ma è un gran furbacchione: dopo 5 settimane non l’ha ancora baciata alla francese perché vuole andare via all’inglese. Per battere in ritirata gioca la carta della vittima: “Mi sono sentito ridicolizzato. Non ci sono azioni di disturbo, sei una visionaria, mi sono arrivati numeri di telefono che io non ho accettato. E’ tutto nella tua immaginazione. Vorrei trovare un connubio, ci sarà tempo per conoscerci. E ti dico che se la cosa non dovesse andare a buon fine, sei una persona che non vorrò mai perdere. Adesso vado in albergo e non vorrei essere disturbato. Non è il caso di piangere”.

La Galgani, che sperava in un piccantino happy end al vespro, ha preso i suoi sentimenti ciottolanti e se ne è andata con la coda tra le gambe. Entrata in studio ha ribadito: “Non voglio più limitarmi e nascondere quella che sono. Ha detto che l’ho ridicolizzato, non è vero, non posso dire niente, non posso parlare né respirare. L’ho visto ballare in modo festoso e gioioso con Simonetta, con me non lo è. Juan sta cambiando per colpa di Tina”. Maria De Filippi la mette al corrente che Juan ha sempre rifiutato i numeri di telefono, ma questa settimana ha pensato di accettare quello di Simonetta e l’opinionista Tina Cipollari affonda: “Con il tuo comportamento, lo stai perdendo”. Juan Luis entra calmo e sorridente, Gemma lo punzecchia: “Dopo che mi hai detto che volevi stare solo, la sera stessa mi hai mandato un sacco di messaggi” e quello: “Perché non voglio creare un muro di tante discussioni che porta la coppia a prendere due strade diverse. Ho voluto chiarire subito per andare avanti, non porto rancore”.

Ma nemmeno baci, sesso e passione. Juan Luis detto “lo sgomento” sottolinea di nuovo: “Mi sono sentito mortificato da te, non mi piace che te non creda nel mio operato nei tuoi riguardi. Con Tina trascendi troppo e mi dà fastidio”, ma la Galgani, donna di 70 anni con la mente imprigionata in una 12enne, ripete ossessivamente che rivendica il diritto di fare e dire quello che le passa per la testa senza alcun limite. Non si vuole “falsificare” per non perdere la sedia rossa al centro dello studio. Scoppia il solito abbaio, Armando insinua qualcosa su Juan Luis: “Pensa a quello che fai in privato, forse ti arrivano cose da Firenze, vedremo” (sembra sapere che alla redazione sono arrivate segnalazioni sul cavaliere, nda) e quello: “Mi dia del lei e manteniamo le distanze. Lei è il nulla cosmico. Gemma, stai tirando delle persone dentro il nostro rapporto e non mi piace”. Maria De Filippi cerca di ricondurrla sulla via della ragione e la dama: “Non sono più coinvolta e innamorata come prima. Non mi piace celare o nascondere le situazioni, non mi piace essere rimproverata. Se sono attratta da lui? Sì. Abbiamo avuto una settimana un po’ anomala, abbiamo parlato del Regno delle Due Sicilie”.

Storia moderna, non contemporanea. E qui la povera Gems dovrebbe farsi una domanda e soprattutto darsi una risposta. Ma la De Filippi insiste: “Il fatto che non ci sia stato il bacio passionale è motivo di insicurezza?”, “Sì, non mi sento desiderata. C’è stata grande attrazione quando abbiamo ballato stretti. L’ho sentito”. Appunto, solo sentito… Lo studio scoppia a ridere, Maria De Filippi pure: “Ma una persona può contenersi, non ti pare?” e la Galgani aggiorna la supplica del bacio in ode di Giorgio Manetti (“un bacio e posso pure morire”). Questa volta è meno tragica: “E’ normale che uno si trattenga??! Volevo in bacio! Solo un bacio! E che sarà mai!”. Glielo daremmo noi se questo l’appagasse. Il volpone finge di non capire che Gemma non si senta desiderata tanto da finire a letto: “Ma se ci sentiamo due, tre volte al giorno. Ah, intendeva il desiderio fisico? Non ci siamo arrivati ancora. Ho i miei tempi (biblici) per stare con una donna”, “Da che dipende?” incalza vogliosa Gemma e l’uomo: “Mi sembra di stare in un Tribunale”. Juan Luis dà un altro dolore alla dama torinese: con fare sussiegoso tira fuori un nuovo bigliettino di un’ammiratrice che gli liscia il pelo nemmeno fosse Signorini con il suo gatto Teo a “La Repubblica delle Donne”. Poi sgama la bugia di Gemma: “A proposito di trasparenza, l’altra volta quando leggevo i messaggi, tu hai detto che sono un esaltato, come a dire che ero tutto eccitato, c’è la registrazione”, la Galgani prova a mentire: “No, ho detto: quanta esaltazione”, ma la De Filippi la smentisce: “Lo notai anch’io”. La bionda torinese crolla e si scioglie al pari di un gianduiotto al sole: “E’vero, l’ho detto, ma ero entrata nel mood di stare zitta, di non dire la verità per paura. Mi è sembrato eccessivo”. Ed ecco il colpo di grazia di Juan Luis: “Ti puoi innamorare di un esaltato? Non credo. Comunque preoccupati dei tuoi comportamenti che non sono consoni alla mia persona”. Si mette male, Gemmina cara.