L’arte di sbagliare e riprendersi in 15 secondi. E’ successo al soprano Anna Netrebko durante la prima a “La Scala” di Milano. La cantante lirica interpreta Tosca e al termine del secondo atto si trova nel palazzo del malvagio barone Scarpia dove ha in animo di concedersi al capo delle guardie papali pur di salvare dal patibolo il suo amante, il pittore Mario Cavaradossi (qui di seguito il video del piccolo incidente).

Tuttavia, temendo (a ragione) una trappola, Tosca dice: "Chi m'assicura?" (che se io dirò sì Mario sarà salvato?). Scarpia dà ordine di fingere di fucilare Cavaradossi che invece sarà libero di lasciare lo stato pontificio, ma Tosca, ancora incerta, fa un’altra richiesta: "Voglio avvertirlo io stessa". Ecco, l’errore è arrivato subito dopo gli applausi per il "Vissi d'arte": Netrebko si confonde, ripete per due volte: “Chi m’assicura?” e dalle immagini tv si vede che stringe le labbra come chi è consapevole di aver sbagliato.

La defaillance trae in inganno anche il baritono Luca Salsi che ha un attimo di smarrimento, ma recupera in maniera strepitosa ripetendo la sua battuta e saltando direttamente a quella giusta. Il tutto dura 15 secondi e se è sfuggito ai loggionisti, non è passato inosservato sui social. Ma per una volta nessuna polemica, solo apprezzamenti e complimenti per come i due grandi artisti si siano aiutati con lo sguardo a uscire dall’impaccio. The show must go on senza altri intoppi, anzi con enorme consenso: alla fine ci sono stati ben 16 minuti di applausi.