Ilaria D'Amico, in tv la confessione sul matrimonio con Buffon

Parla della famiglia allargata, di Gigi Buffon e del matrimonio che ancora non s'è celebrato. È una Ilaria D'Amico in formissima quella che, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, racconta a 360 gradi gli affari propri. E la giornalista sportiva e conduttrice tv tra un aneddoto e l'altro di famiglia (quattro figli, traslochi e viaggi) confessa che avrebbe voluto anche una femmina e sottolinea che la proposta di matrimonio dal portiere juventino non è ancora arrivata. "Perché te lo deve chiedere?" domanda sorpresa la conduttrice che poi ci sguazza e prosegue: "Allora proviamo a dirlo qui che magari ci sente...". E immagina: "Ti porta nello stadio vuoto, la musica altissima e...". "No, io sono tradizionalista" ribatte la D'Amico che pensa alla casa dove vivono come location mentre i figli dormono. E addirittura esclama: "Dovrebbe prima parlare con mia madre". Sul finale, visto l'argomento, non manca la battuta al compagno della Toffanin: "Pier Silvio hai preso appunti?". A buon intenditor, poche parole.