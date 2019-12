La hit di Cristiano Malgioglio fa impazzire i big. Chi l'ha ascoltata

La “Notte perfetta” di Cristiano Malgioglio si laurea tormentone invernale e incanta un big. Anche Mina sarebbe rimasta senza parole dopo aver ascoltato "Notte perfetta", il nuovo brano di Cristiano Malgiolgio (che nel videoclip interpreta Malena nel film di Tornatore).

Per approfondire leggi anche: Cristiano Malgioglio fa l'uccello di Chiambretti. Come lo mette in gabbia