Valeria Marini che combini? L’ex primadonna del Bagaglino è stata ospite de “La Repubblica delle Donne” e ha spoilerato la presenza di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 4.

Dopo aver commentato la partecipazione di Rita Rusic, ex moglie del suo ex Vittorio Cecchi Gori (“Sono sempre stata molto gentile nonostante dei giudizi non belli. Lei usa il mio nome per farsi pubblicità. Essere una donna di spettacolo è un’altra cosa rispetto a fare la produttrice. Poi nei reality devi essere te stesso e devi vedere se risulti simpatica al pubblico”), si è rivolta ad Antonella Elia, da quest’anno una delle 5 ministre di Chiambretti, e ha detto: “Tu lo fai il Grande Fratello Vip, Antonella? Vero?!”. L’imbarazzo era palpabile anche a casa, Signorini si è ghiacciato e si è rifugiato in un: “Ho incontrato anche lei”, mentre la Elia non ha proferito parola. Piero Chiambretti ha salvato la situazione ricordando che finora l’unico nome ufficiale è quello di Rita Rusic. Ormai però la presenza di Antonella Elia (anticipata dal sito Bitchyf.it) sembra essere il segreto di Pulcinella.