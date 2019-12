Alfonso Signorini si scuce. Ecco i nomi del Grande Fratello Vip

Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini che, a “La Repubblica delle Donne” il programma di Piero Chiambretti su Rete 4, ha fatto i nomi di insospettabili volti noti pronti a entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Il direttore di “Chi” ha confermato a suo modo l’indiscrezione di Dagospia su Barbara Alberti: “Il nome lo ha fatto il sito di Roberto D’Agostino. Se è vero? Non commento. Posso dire che ho incontrato lei e molte altre persone”. Chiambretti gli ha chiesto di rivelare qualcuno di cui finora non si è saputo niente e Signorini: “Ho visto Sabina Ciuffini, King Toretto (il fidanzato di Diletta Leotta, nda), Antonella Elia e anche Francesca Barra. Come è andata a finire? Beh, non si può dire”.

Antonella Elia, uno delle cinque ministre de “La Repubblica delle Donne” ha tenuto la bocca cucita anche davanti alla domanda diretta di Valeria Marini: “Tu ci vai?”. Silenzio. Signorini ha lanciato un’altra esca: “Vogliamo affrontare un tema, quello delle milf che vanno fortissimo tra i giovani. Rita Rusic ne è un esempio, ha 61 anni ed è in forma fisica straordinaria. Al GFVip vorremmo parlare del fenomeno milf: i ragazzini le adocchiano e loro non disdegnano. Però il GF non è fatto solo di vecchie babbione, ci saranno anche ventenni spumeggianti”.