Alfonso Signorini scambiato per Stefano Bettarini. Come lo insultano

Alfonso Signorini scambiato per Stefano Bettarini e ricoperto di insulti. Il giornalista sta curando nei minimi dettagli il lancio del GFVip 4 e ogni mercoledì a “La Repubblica delle donne” semina dettagli e spunti curiosi così da aumentare l’interesse per il reality di Canale in partenza il 7 gennaio 2020.

Per approfondire leggi anche: La verità di Signorini. Come sarà il Grande Fratello Vip

Durante la seconda puntata dello show, il direttore del settimanale “Chi” ha svelato a Piero Chiambretti di essere incappato in un equivoco che l’ha fatto soffrire: “La scorsa settimana abbiamo mandato in onda i primi secondi dello spot del GFVip ed è scoppiato un caos. Ho aperto i social, visto che ormai ne siamo tutti schiavi, e ho letto un sacco di insulti, cose del tipo "fallito torna a casa", "ancora tu!!!", "ma chi ti vuole?!". Ho scoperto che mi avevano scambiato per Stefano Bettarini! Io mi deprimo per queste cose e ci stavo male, sono andato dal capoprogetto del GF dicendo che ero giù di morale e che ora non sapevo come fare, ma lui mi ha detto che Bettarini è un gran figo e allora mi sono ripreso!”.