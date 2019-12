Riccardo in ginocchio per Ida. Colpo di scena al Trono over

Riccardo Maria Guarnieri e Ida Platano si sposano? Il Trono Over di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi con ascolti da prima serata, è meglio di “Via col Vento”, meglio di “Orgoglio e Pregiudizio”, meglio di “Love Story”. Secondo le anticipazioni del sito “IsaeChia”, il cavaliere tarantino Riccardo ha chiesto alla dama bresciana Ida di convolare a nozze. La risposta? Nì.

Maria De Filippi è abituata a uomini e donne over che si sposano, si lasciano, si accusano reciprocamente delle peggiori nefandezze, si sputtanano sui dopocena ad alto tasso erotico e breve durata e a Gemma Galgani e Ida Platano, foriere di casi umani disperati.

Pochi giorni fa, la Platano ha detto addio a Riccardo Maria Guarnieri, dilf indeciso bisognoso di apprezzamenti e complimenti dalla sua compagna come un cucciolo maltrattato. In principio tutti erano dalla parte di Ida, donna innamorata dal cuore infranto e dall’account Instagram perfettamente intatto, ma di recente il vento è cambiato. La bella parrucchiera bofonchia di mancato slancio fisico da parte del suo lui per il quale ha sofferto così tanto da finire in cura dallo psicologo. I due appaiono compatibili come l’olio e l’acqua, come Alessandra Celentano e un qualsiasi ballerino di Amici che non sia Javier, come Gemma Galgani e chiunque la corteggi, eppure si ostinano a cercare l’incastro.

Fino al nuovo colpo di scena: Riccardo ha chiesto la mano di Ida. Sul sito “IsaeChia” si legge che una persona presente alla registrazione ha raccontato: “Entra Ida, racconta cos’è successo in settimana: Riccardo è andato a Brescia a sua insaputa, Ida è molto dubbiosa come al solito, tant’è vero che Gianni dice: “Allora non diamo la colpa a Riccardo, forse sei tu che non provi lo stesso sentimento di prima!” e lei conferma. Maria si trova in difficoltà perché sa della proposta, entra Riccardo che non capisce perché Ida racconta cose diverse e in 10 giorni ha cambiato i suoi sentimenti. Poi Gianni e Maria chiedono cosa dovesse dire lui che, emozionato, piange e gli fa la proposta di matrimonio. Lei inizia a cambiare idea, ma non risponde subito. Maria li fa ballare con sottofondo la canzone di Alberto Urso E poi ti penti. Ad un certo punto, lui la prende in braccio ed escono”.

Ma non sarebbero loro se fosse arrivato il sì felice, spensierato e immediato: “Ida non ha detto sì, ma da come hanno ballato abbiamo dedotto noi del pubblico che fosse un sì abbastanza certo, però non ha neanche messo l’anello perché Maria subito li ha fatti ballare. Molto carino Riccardo che nonostante abbia sentito le parole di Ida, ha detto ultima occasione ci provo”.