Gregoraci strabordante, l'incidente sexy in diretta. la Balivo interviene e...

Incidente sexy per Elisabetta Gregoraci a "Vieni da me", il programma di Caterina Balivo. Durante l’intervista, infatti, la showgirl ed ex di Flavio Briatore ha avuto qualche problema col vestito. Soprattutto quando la Gregoraci ha ricordato la sua fase adolescenziale da "maschiaccio" ed è stata invitata a giocare con un pallone: è dovuta intervenire Caterina Balivo per poter sistemare il vestito e coprire l'involontario strip in fascia protetta.

"Non posso palleggiare con questo vestito, ho la gonna stretta - ha detto la Gregoraci - Mi continua a salire il reggiseno… Non si vede, ok", ha detto sottovoce mentre Caterina Balivo andava avanti con l’intervista. Delusi molti maschietti davanti alla tv.