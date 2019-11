"Ho sempre avuto paura". Tutta la verità di Emma dopo la malattia

"È grazie alla paura che evito di fare passi falsi e comprendo il valore delle piccole cose". Emma si confida con Silvia Toffanin dopo la malattia. La cantante intervistata a Verissimo racconta la verità sul periodo dell'operazione, sulla famiglia, sulla carriera e sull'amore. "Mi ritengo fortunata perché ho realizzato così incredibile, ho la possibilità di fare il lavoro che amo nonostante gli scossoni della vita. penso a tutte quelle persone che non hanno avuto le mie possibilità perché io non posso

Non a caso il settimo album si chiama "Fortuna", primo in classifica fin da subito "Ero ancora in tour del vecchio disco. Ho iniziato a lavorarci immediatamente con grande energia ed è il frutto di tante teste e tanti cuori. La musica è tutto quello che ho, è la mia vita. Cerco di restare di rimanere perché non voglio essere dimenticata". Sull'amore racconta che quello vero fa soffrire. "Preferisco stare da sola che con chiunque" racconta. E confessa: "Mi sono innamorata due volte, forse tre". La Toffanin esordisce: "Comunque ti ama alla follia Vasco Rossi". "È il mio mito".