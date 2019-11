Ciro-show. E porta lady Immobile in tv

Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, e la moglie Jessica, si sono raccontati al “Maurizio Costanzo Show” tra passioni: "Mi diletto con il canto" e famiglia: "Vorrei il quarto figlio".

Si sono conosciuti oltre sette anni fa in un locale di Pescara e non si sono più lasciati. Jessica, originaria di Bucchiando, in provincia di Chieti, è innamoratissima del suo Ciro: “Cerco di seguirlo sempre perché dice che sono il suo portafortuna, quindi lo faccio per lui e per la Lazio. Vado anche in trasferta. Crisi del settimo anno? No, a noi va meglio degli altri. Io non sono gelosa, ma lui sì. Ho fatto sei traslochi e tre figli” e Immobile: “Per ora, almeno il quarto! Il nostro rapporto è come il vino: migliora invecchiando”.

Filippo Bisciglia, tifoso laziale, interviene: “E allora facci un piacere va sempre allo stadio. Tutte le domeniche”, di altro avviso Maurizio Costanzo, tifoso romanista: “Io gli sono grato per i gol che fa con la Nazionale italiana, per gli altri no” sottolinea caustico. Ciro Immobile catalizza l’attenzione: spiritoso e sfacciato. La sua passione è il canto e quando Costanzo gli chiede di intonare un paio di canzoni, non se lo fa ripetere due volte. Risultato? Meglio in campo.