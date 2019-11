Vanessa Scalera, la protagonista della fiction di RaiUno campione di ascolti “Imma Tataranni, sostituto procuratore”, è ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Schietta, vera e delicata: conquista il pubblico come ha fatto il suo alter ego Imma. E arriva la conferma: ci sarà la seconda stagione.

Mara Venier ha tenuto a battesimo la fiction "Imma Tataranni" e all’ottava puntata di “Domenica In” celebra il successo. Vanessa Scalera confessa con umiltà: “Non me lo aspettavo, sono travolta da mille emozioni. Ho fatto 5 provini e ad agosto ho ricevuto la telefonata del regista: mi aveva scelto. Ho un carattere più morbido e accondiscendente di Imma, lei è un caterpillar, un eroe difettoso, in fondo un po’ come tutti noi. Il mio compagno Filippo? E' attore come me, stiamo insieme dal 2006 ed è il mio più grande fan. Il matrimonio? Vediamo…se capita”.

Ci sono diversi collegamenti con parenti, amici, conoscenti, sindaco e perfino il professore del liceo, che imbarazzano la Scalera, poco avvezza alle luci della ribalta e gelosissima della sua privacy. Mara Venier toglie le castagne dal fuoco buttandola in caciara: “Ma quanto è bello professore. Lei è sposato? Non mi sente?! E’ sposato? Sì, peccato. Ah ecco il sindaco di Latiano, Mino Maiorano. Anche lei è un bell’uomo. Mi scusi sindaco, ma in questo periodo sono single!”. Vanessa Scalera manda baci a tutti e cede solo alla vista della mamma: si morde le labbra, le vengono i lucciconi e sussurra: “Non dire niente, non ti preoccupare. Ti voglio bene”. Infine l'annuncio più atteso: "Sì, so che stanno scrivendo la seconda stagione. Si farà" conclude la Scalera.