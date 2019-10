Imita Belen su De Martino, standing ovation per Emma Marrone

Emma Marrone come Virginia Raffaele. La cantante salentina, durante la presentazione dell’ultimo album “Fortuna”, ha imitato l’attrice che fa una sontuosa imitazione di Belen Rodriguez ironizzando sul cognome di Stefano De Martino, ex fidanzato di Emma e oggi di nuovo promesso sposo della modella argentina. Alla domanda sulla musica che ascolta, Emma ha risposto: “Ti dico gli ultimi acquisti. Tomaso Paradiso no, i Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia…”. Poi cambiando voce: “Di Martino o… De Martino?”. Inevitabili le risate del pubblico.