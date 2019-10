Esplosiva. Ma con una simpatia contagiosa. Francesca Cipriani, ospite della d’Urso, si lascia andare alla commozione quando si parla di Uan, il pupazzo rosa di Bim Bum Bam. Un idolo per la Cipriani e per migliaia di ragazzi nati tra gli anni Ottanta e Novanta. Francesca si commuove. Poi chiede notizie del pupazzo. “Uan come sta adesso? Volevo sapere il suo stato di salute? Se potessi incontrarlo, sarebbe il giorno più bello della mia vita“. Barbara d'Urso fa un appello: "Mi piacerebbe molto avere Uan qui in studio". In puntata ci sono anche Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti (due storici conduttori del programma). La Cipriani riuscirà a coronare il suo sogno, incontrare Uan? Ma super Francy Cipry lancia anche un altro appello in tv perché non riesce a trovare l’uomo adatto. Lei è alla ricerca del principe azzurro. “Vorrei trovarlo per cucinargli le polpette”, racconta in una scoppiettante puntata di Pomeriggio5 (leader assoluto in tv con ascolti che sfiorano il 22% di share).