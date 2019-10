Vasco annuncia il nuovo singolo. E svela anche il titolo

Vasco non si ferma. Mai. Altro che addio alle scene, come si vociferava anni fa. Il Komandante sui social (dove ha oltre 1 milione di follower) annuncia un nuovo brano. Ai fan già vengono i brividi. Il titolo? "Se ti potessi dire", racconta Vasco su Instagram. “Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l’ora che l’ascoltiate”, dice sui suoi social il cantante che ha scritto ultimamente il brano “Io sono bella” (inciso da Emma Marrone). Il suo brano è atteso per il 25 ottobre. Il brano di Vasco sarà accompagnato da un video diretto da Pepsy Romanoff: è lui il regista che da quattro anni lo segue nei lavori video. Ma tra le novità c’è anche l’uscita a dicembre dell’album/dvd dei concerti record a San Siro. Poi sta per arrivare, a fine novembre, il film che racconterà gli ultimi due anni di successi in tour negli stadi.