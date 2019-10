Morgan, la d'Urso non perdona. E lo ridicolizza così

Barbara d’Urso furiosa a "Live Non è la d’Urso" per il forfait in extremis di Morgan: “Se avessi saputo che si sentiva costretto gli avrei detto di starsene a casa. Chi se ne frega di averlo qui! Discorso chiuso”.

Barbara d’Urso indossa un tailleur di paillettes rosa, ma l’umore è più nero della pece in una notte senza stelle e senza luna. Parte in quarta sfoderando il sorriso di Joker: “Alcune testate hanno riportato del rifiuto di Morgan (si deve essere chiesto se faceva più rumore la sua presenza o la sua assenza) a venire in trasmissione. Io sono molto, molto chiara nelle trasmissioni che conduco. In realtà adesso ci doveva essere un grande spazio dedicato a Morgan, siccome come sapete io non prendo in giro il pubblico che mi segue, adesso saprete la verità”.

"Un artista che non rispetta gli altri artisti "

Manda una clip riassuntiva degli ultimi guai giudiziari del cantante e al rientro in studio la telecamera inquadra il pianoforte, una delle richieste dell’artista. La d’Urso, seduta sull’amato divano bianco, intavola un monologo impietoso, molto simile a quello fatto per spiegare il no in extremis di Pamela Prati: la modalità è “avrò il tuo scalpo e quello delle tue generazioni a venire, non avrai altra conduttrice all’infuori di me”. Barbara sottolinea: “L’ospitata era stata confermata dall’avvocato di Morgan, un contratto stipulato con gli avvocati di Mediaset, volevamo parlare di tante cose, anche della sua casa, è stato lui a parlarne sui media, a informare tutti della sua battaglia per trasformare la sua casa in un museo, è stato anche due volte qui a Live. Noi non prendiamo in giro nessuno e da venerdì abbiamo pubblicizzato sulle reti Mediaset la sua presenza. E’ stato lui a coinvolgere pubblicamente tutte le trasmissioni e noi eravamo a supporto di Morgan. C’era un contratto”.

Una precisazione ripetuta diverse volte che fa ipotizzare uno strascico legale della vicenda. La d’Urso manda in onda le clip che avrebbe mostrato se l’artista avesse onorato l’invito e ripete con il sorriso di chi ti sta per dare il colpo di grazia che l’ospitata era concordata e con contratto: “Era tutto tranquillo, ma verso le ore 17 telefona il manager al produttore e dice ‘Morgan ha cambiato idea, non viene più, non vi posso dire perché, lo comunicherà lui sui social. Alle 18 ha spiegato non a noi, ma a tutta Italia le ragioni di questa sua improvvisa decisione. Vi anticipo che leggerò una sorta di dialogo tra Morgan e qualcuno... non so chi...”.

Qui Barbara d’Urso si supera: legge il post modulando la voce per un'inequivocabile presa per i fondelli, tritura e fa coriandoli del comportamento di Morgan: “La domanda è: ma questo meraviglioso dialogo Morgan con chi l’ha avuto? Con noi no, assolutamente no, noi non ne sappiamo niente, forse lo ha fatto con il suo manager, ci dicevano di chiamare e Morgan era sempre impegnato. Caro Morgan questo terrificante dialogo con chi l’hai avuto?! Il tuo avvocato ha concordato un contratto con i legali Mediaset, se avessimo saputo che basta non mi va di venire, mi sento trascinato, sono costretto, io per prima avrei detto chi se ne frega, resta a casa a suonare che sei un grande artista, qui viene solo chi ha voglia di venire. Io per prima sono basita. Prima voleva il sindaco di Monza, poi ha cambiato idea e voleva il Ministro Franceschini che ovviamente ha altre priorità, ma noi eravamo in contatto con il sottosegretario Bonaccorsi, ci ha dato la sua disponibilità per aiutarlo e glielo avrei detto, poi dice che Vittorio Sgarbi non ci sarebbe stato e invece sarebbe stato in collegamento dal teatro di Salerno a perorare la causa che Morgan ha tanto strombazzato anche qui a Live”.

Infine l’abbraccio mortifero: “Caro Morgan, non me l’hai mai detto che non volevi venire, nemmeno dopo che sei stato qui, non avevo idea che stessi così male, Morgan è un grandissimo artista, ma è un’artista che non rispetta gli altri artisti e non parlo di Barbara d’Urso che non conta nulla, ma degli autori, dei giornalisti, degli operatori, dei macchinisti, dei tecnici che hanno fatto le prove per sistemare il pianoforte in pochi minuti… Per quanto mi riguarda il discorso è chiuso qui”.