Barbara De Rossi torna a Domenica in e massacra Ronn Moss

Ronn Moss tombeur de femme? Playboy d’Oltreoceano? Casanova a stelle e strisce? Macché! Dopo la mezza ammissione dell’attore circa una notte bollente con Barbara De Rossi, l’attrice è tornata nel salotto di “Domenica In” e ha messo i puntini sulle i con Mara Venier: “Ci tengo a smentire la storia con Ronn Moss. Non era vera, non è successo niente”. E la conduttrice: “Ma quella dell’aglio si”, “La storia dell’aglio era vera, lui ne mangiava tanto. Fa bene alla pelle? E però non hai rapporti umani… eh no…non l’ho detto l’altra volta perché non mi sembrava carino, adesso non c’è” ha sottolineato l’attrice. Ma la Venier con la solita sfacciata franchezza: “Eh ma lo hai detto ora! Speriamo che sia partito!”.

Niente favola hollywoodiana: Ronn Moss aveva la fiatella e al massimo è un vampiro da scacciare con l’aglio. E pensare che per vent’anni le donne di tutto il mondo hanno invidiato Brooke Logan.