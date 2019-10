Silvia e Gabriele, sconforto totale al falò. Poi il colpo di scena

Se Serena Enardu esce da Temptation Island Vip a tutto “Fitvia” senza Pago e Alex Belli e Delia Duran lasciano l’Is Morus Relais a tarallucci e vino, Gabriele e Silvia hanno scelto la terza strada: uscire in prova. Dopo il bacio a stampo al single Valerio, Silvia cambia, lo tollera come fosse il vicino in tram: “Mi sono allontanata perché sono fidanzata” e il single: “E tu ora ti ricordi?!”.

Standing ovation di Twitter. In queste settimane abbiamo potuto apprezzare l’autostima atomica di Silvia che arriva a deridere il single: “Che ti sei innamorato di me?!” e Valerio: “No però sei cambiata dopo il bacio. Se ti manca Gabriele vai da lui, ma non uscire con me. Hai giocato, mi hai detto sei bello, elegante, raffinato… non era un approccio da amica”, Silvia fa la civetta, ma scivola giù dagli specchi: “Certo… da amica… scusa ma io non ti capisco, mamma mia ho paura che tu ti sia fatto dei film, io ti ho usato per risolvere i miei problemi”. Ma il pazzo visionario l’annienta: “Che fai? Mi tieni come ruota di scorta? Mi hai usato. Mi dispiace ma il mio percorso con te finisce qui”.

Gabriele vede tutto nel pinnettu ed esplode: “Questo ragazzo ha tutta la mia stima, è molto intelligente, je stringo la mano, DEUS gratias. Sono basito”. L’intreccio fa un baffo a “Il Segreto”: il fidanzato è solidale con il single che svergogna la di lui fidanzata che a sua volta rifila il palo al tentatore nel miserabile tentativo di recuperare il compagno. Al falò finale, Silvia Tirado scrive una nuova meravigliosa giustificazione nel libro dei traditori: “Ho vissuto l’esperienza a 360°”, poi mette le mani avanti promettendo che cambierà, ma Gabriele Pippo: “Non provo rabbia, solo dolore. E’ difficile guardarla negli occhi e salutarla con un bacio dopo aver visto queste robe qui. Ho sofferto tanto. Mi ha dato fastidio il contenuto di questi dialoghi, lui aveva libero accesso al corpo di Silvia, non la sento più mia”. La Tirado si gioca la carta del: “Rivedendomi non mi riconosco”, ma la figura della piccola fiammiferaia dura poco, getta la maschera sulla mancanza delle “sorpresine settimanali", del “corteggiamento con peluche e petali di rosa in piscina”, dei “viaggi a Dubai” e Gabriele Pippo: “Queste sono cretinate, era più importante il progetto che stavamo avviando insieme per il tuo futuro”.

Alessia Marcuzzi prova ad accorciare i tempi: “Silvia tu lo ami?” e quella: “Sì veramente”. Considerando che ha passato Gabriele ai raggi X (“Ma ci stareste mai con uno che fa il verso del cinghiale?! Non mette lo zucchero di cocco al suo posto, non ha capelli, è brutto”) chissà come lo avrebbe denigrato se gli fosse stato antipatico! Gabriele non se la sente di uscire insieme però Silvia sa essere persuasiva: “Ti ho fatto smettere di fumare, ti raccolgo le mutande, se non è amore questo che cos’è? Io sono stata benissimo da sola” e lui: “Allora restaci!”. Silvia vede il pass per lo showbiz affondare nella sabbia passo dopo passo e gli corre dietro: in quanto “diva divina” non può subire lo smacco di essere abbandonata su un tronco umidiccio e plebeo. Gabriele Pippo si ferma, torna indietro, fa resistenza, ma alla fine cede: “Le do una seconda possibilità anche se non se lo merita” e l’ammaliatrice Circe romana con espressione raffinata e celestiale: “E ddaii Gabrie’ bbbasta, to’ provo a Roma”.

Finisce così Temptation Island Vip 2 caratterizzato da falò indimenticabili. L’ultimo confronto di Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea è stato il migliore di tutte le edizioni, quello di Simone Bonaccorsi e Chiara ha rappresentato la purezza dell’amore giovanile, mentre Anna Pettinelli è stata il falò della patata. Damiano Er Faina con la fidanzata sono il falò di Tartarino di Tarascona, Gabriele Pippo è stato il falò più deludente, Alex Belli e Delia Duran hanno dato vita al falò di “Centovetrine” e Pago è stato il falò più vero, sincero e doloroso.