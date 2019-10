Alex Belli, Delia ci ripensa: finale da fiction al falò

Alex Belli e Delia Duran superano la reciproca gelosia ed escono insieme da Temptation Island Vip 2. A loro va la palma del falò più tarocco e comico di sempre. Delia dice cose improbabili al tentatore Riccardo, soprannominato Aquaman: “Tu sei la tentazione fatta realtà. Sei un uomo completo, in tutti i campi, mi stupisci ogni volta che ti vedo”. Cioè sette giorni su sette. Riccardo è in evidente imbarazzo per la sassaiola di complimenti della Duran, si guarda intorno cercando di capire se sia ancora a Temptation Island Vip, se sia stato teletrasportato su un set di un film hard o se sia vittima di una candid camera. Delia gli mette il lato B in faccia, fa ginnastica su di lui, si fa fare un massaggio senza reggiseno, gli fa un massaggio ed esclama pure: “Vorrei essere più calda…”.

Nel pinnettu, Alex Belli vede tutto: “Ciccio scordati Delia Duran, l’hai toccata una volta e ora levati dai cog**ni, dai ciccio molla e dai, molla. Cosa sente? Due tette in faccia”. E’ talmente sopra le righe che perfino la tentatrice gli ride in faccia mentre tuona: “Questo tizio, Delia Duran non la vedeva nemmeno in cartolina… stai con un principe, con un lord, ti ho portato via dalle caverne e ci vuoi tornare? Adesso vedi come mi sente la Duran, facciamo il falò di confronto altrimenti spacco tutto”.

Prima del faccia a faccia, anche Delia viene chiamata nel pinnettu per un RVM in cui Alex fa il book fotografico alla single credendosi Richard Avedon: “Si sta vendicando, non ci posso credere”, poi strizza gli occhi e sibila melodrammatica (ma senza una lacrima): “Oddio quanto mi manca. Neanche un secondo si è ricordato di me. Vedi quei baci? E’ diverso non è un gioco. Quello che ho fatto non l’ho fatto per farlo inca**are. Serena, anche tu potevi farmi un massaggio”. Ma noi siamo brutte persone e invece di piangere, ci viene da ridere a crepapelle. Come quando. Ed ecco lo scoppiettante falò: “Con Riccardo c’è stata attrazione fisica, ma non così forte da rovinare l’amore che ho per te. Vedevo lui in te!” afferma una spiritosissima Delia e Alex: “Eri in mezzo agli squali”. E’ tutto meravigliosamente surreale: la Duran distingue tra l’amore per il fidanzato e l’attrazione fisica per Riccardo: “gli abbracci? Avevo bisogno di coccole perché era una settimana che non ti vedevo”.

Quindi se non lo vede per un mese spara botti e tric&trac. Il confronto prende una piega comica. Baci, abbracci, risolini e chiosa da telenovela di Alex Belli: “Tutta la vita vengo via con te amore!”. Fintissimi da sembrare verissimi.