Clizia Incorvaia contro Sarcina: "Ho subìto violenza psicologica"

“Mi arrivavano segnalazioni di ragazze che erano state con lui": Clizia Incorvaia choc contro Francesco Sarcina a "Live non è la d’Urso". La sua versione dei fatti, raccontata in diretta al serale del super programma di Canale5, fa vibrare un caso di gossip molto caldo.

Mesi fa Sarcina aveva detto in un’intervista di aver scoperto un tradimento di Clizia con Scamarcio. Si tratterebbe di un bacio (condizionale d’obbligo) ma non c’è conferma sull’accaduto. La notizia, però, ha tenuto banco per mesi.

Il programma della d’Urso - che sta spopolando per gli ascolti - porta in prima serata lo scoop tanto atteso. Un vera bomba. L’ex di Sarcina tuona ancora dicendo: “Ho cresciuto mia figlia Nina da sola, come una ragazza madre", è lo sfogo di Clizia Incorvaia. Che continua dicendo: “La gente mi diceva di bruciare all'inferno. Non esiste che una donna debba subire bullismo mediatico.

Clizia racconta come sarebbero andate le cose. Le sue sono parole di fuoco: “Ci siamo separati a settembre, poi a febbraio siamo tornati insieme. Ad aprile mi fece otto ore di interrogatorio, mi fece violenza e mi ruppe anche il telefono. Parlo di violenza psicologica. Ho passato i due anni più brutti della mia vita”.