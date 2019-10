Spifferata sulla Cipriani. La vedremo a La Pupa e il Secchione?

Sembrerebbe fatta per Francesca Cipriani, amatissima showgirl di Mediaset. Potrebbe essere lei, insieme a Paolo Ruffini, la prossima conduttrice de La Pupa e il Secchione (che ha vinto anni fa alla seconda edizione). Si tratta solo di un’indiscrezione per adesso che sta piacendo al pubblico, visto che la Cipriani è ormai popolarissima. La Cipriani, che ha partecipato anche all’Isola, tornerà per davvero a La Pupa? Mistero. La notizia certa, per adesso, è che Francesca cerca l’anima gemella. Insomma, il vero principe azzurro. Intanto, ai piani alti Mediaset - dove è in corso di preparazione il nuovo reality - si brinda agli ascolti dei programmi di Barbara d’Urso. Che stanno spopolando in termini di share anche grazie alle scelte autoriali di Ivan Roncalli (giovane e brillante punto di riferimento nello staff della regina di Cologno Monzese).