Bomba De Martino. Come risponde alla Venier sul secondo figlio

Mara Venier pazza di Stefano De Martino. La conduttrice ha ospitato il marito di Belen Rodriguez a "Domenica In" e il clima giocoso e informale è culminato in una gaffe a luci rosse. La Venier ha domandato: "Ma tu vorresti un altro figlio, avresti voglia?". E il conduttore di "Stasera tutto può succedere" ha fatto un sorriso furbino: "Mara... io ho sempre voglia!". Risate e controreplica della Venier: "Amore della zia, ma perché non ti ho conosciuto 40 anni fa?!".