Via il finto corteggiatore. Queen Mary svergogna Javier

Premiata ditta B&B. a “UominieDonne” Trono Classico. Bugie e business sono il marchio di fabbrica dei tronisti e corteggiatori under 30. Il caso di Sara Affi Fella non ha insegnato nulla alle nuove generazioni di “morti di fama”. Maria De Filippi ha svergognato il bel Javier, ex tentatore manzo di Ilaria Teolis a Temptation Island, in pubblico: “E’ arrivata una segnalazione” e dà la parola a un collaboratore.

L’autore ha imparato a memoria la chat che gli ha girato un giornalista a sua volta contattato dalla fidanzata del tenebroso argentino. La giovane ha raccontato che avevano una storia fino a giugno, Javier l’ha interrotta per prendersi il “reddito di cittadinanza” da tentatore all’Is Morus Relais, finito il programma ha riallacciato i rapporti scrivendole: “Ti amo, sei tutta la mia vita, non posso stare senza di te”. E ancora: “Se mi offrono il trono rifiuto perché ti amo, ma se mi chiedono di corteggiare accetto per migliorare la nostra situazione economica”. Altro che “dollar” Bill Spencer.

I messaggi sono datati fine agosto cioè quando iniziano le registrazioni di “UominieDonne”: Javier è quasi spalle al muro, ma ci prova lo stesso: “Ci siamo lasciati prima di Temptation, lei si è fatta avanti per avere visibilità”. Maria De Filippi si affida a un silenzio tonante, mentre l’autore aggiunge: “Il 29 agosto vi siete visti e contemporaneamente mi hai chiesto di corteggiare Sara perché eri rimasto colpito da lei. A questa ragazza hai detto di aver rifiutato il trono ma sai che non te lo abbiamo offerto e poi l’hai bloccata su Instagram perché eri geloso e ti faceva male vederla con altri. Fino a 15 giorni fa le scrivevi ti amo, le conversazioni risalgono all’8 settembre”.

Ormai sgamato e senza specchi su cui arrampicarsi, Javier bofonchia: “Non me la sento di aggiungere altro. Io sto iniziando un percorso con Sara. L’altra ragazza non ho più nulla a che fare. Quello che ho da dire è che al momento non sono impegnato con nessuna ragazza, ogni tanto ci sono stati momenti di debolezza, ma è normale e comunque non ricordo, mi sembra strano di aver scritto una cosa del genere, nella mia testa c’è solo Sara”. Non ricorda. Nuova patologia: Alzheimer da daytime mariano o da lucina rossa. La De Filippi: “Mi dispiace Javier, ma è difficile da sostenere”, lapidaria l’opinionista Tina Cipollari: “Va be' che te sei argentino, ma non è che noi italiani siamo dei co**oni”. Sara lo elimina: “Se volevo qualcuno che mi piaceva non mi fido stavo a casa”. Ma indovinate un po’? Sara Tozzi ha abbandonato il trono. Si è accorta di “non avere la mente e il cuore libero”. Una botta di sincerità o la paura di essere smascherata? Per un tentatore che va, una coppia che saluta. Jessica Battistello e Andrea Filomena, ex di Temptation Island, si ritrovano a “UominieDonne”.

Riassunto: lei lo ha denigrato come fidanzato, amico, uomo, essere umano e bipede respirante incollando le mani sul single Alessandro, lui ha sopportato finché non si sono detti addio. Jessica ha scoperto che rivuole il fidanzato, usato sicuro: “L’interesse per Alessandro è andato scemando. Ho capito che il sentimento per Andrea c’è ed è ancora molto forte. Qui vuole fare bella figura e resiste, ma quando gli dico che vorrei riprovare, mi risponde che ha paura non che non mi ama più”.

Scartata a priori che sia una scusa per non farla soffrire: lei è bella e lui deve volerla. Maria De Filippi si schiera con Jessica: “Quando una persona ti dice non mi vedi, non mi ascolti la stai tradendo. Equivale a un tradimento. Andrea, non ti basare sul tradimento fisico, Jessica è entrata nel villaggio dicendo che non sapeva se ti amava, non è colpa di Alessandro. Quanto è facile per l’altro appena arrivato insinuarsi in una coppia con problemi? La realtà sei tu Andrea. Se la ami non fissarti su Alessandro, ma su di lei. Anche tu l’hai tradita quando per mesi e mesi ti sei fatto i fatti tuoi per il lavoro. Tutto il giorno per un anno senza parlare e senza farla sentire importante pesa!”, ma Andrea si oppone al finale da tarallucci, vino e corna: “A vedermi da casa sembravo un maschilista che la segregava in casa. Ma quando tornavo lei vedeva Uomini e Donne e non si poteva parlare. Come sto? Sinceramente bene. Se avessi voluto riprenderti, ti avrei già ripreso”. Come un pacco di Amazon. W l’amour!