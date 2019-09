Temptation trash, dal twerking di Gabriele alle "zinne" di Sharon

Temptation Island Vip e Alessia Marcuzzi promossi alla seconda puntata. Il format ha perso in ritmo ed effervescenza, ma l’ingresso dell’appassionato di twerking, Gabriele Pippo, figlio di Pippo Franco, e della fidanzata Silvia ha portato una simpatica dose di trash. Fuori Damiano Er Faina, tempi duri per Nathaly Caldonazzo che si vergogna del fidanzato Andrea, crisi senza lacrime per Anna Pettinelli, niente sesso per Serena Enardu e Pacifico Settembre che “non è mica Ricky Martin” e zero vita sul pianeta Simone Bonaccorsi.

Damiano Er Faina e la riabilitazione a Temptation Island Vip

Er Faina aveva chiesto il falò di confronto immediato con la fidanzata Sharon Macrì dopo alcune immagini per nulla compromettenti se non per il suo ego di youtuber scorretto e populista, ferito dalla concreta possibilità di indossare un cappello a forma di cesto di lumache. Ma il mood di Sharon è: “No, c’ho sonno!” e quando la Marcuzzi lo riferisce al romano, gli sale il veleno: “Non si rende conto della gravità delle sue parole. E’ una bambaciona, come si dice a Roma, pensa di stare a Ibiza. Cosa c’è di male in quello che ha fatto? Cento massaggi al giorno, chiede il numero al tentatore, dice che non è sicura”. Davanti alla fermezza di Er Faina di lasciare la Sardegna, Alessia Marcuzzi va a prendere Sharon di peso e quella obtorto collo si trascina sul tronchetto. Ma come può essere ben disposta una fidanzata catapultata sulla sabbia umida di notte in pigiama e ciabatte per uscire dal programma propedeutico a sponsorizzazioni Fitvia?! E infatti sputa un: “Ma sta zitto”, Damiano la incenerisce: “A ripijate!” e Sharon svela gli altarini: “Per un mese mi hai detto di stare attenta ai video, io non volevo venirci qui e ci sono venuta… Volevi dimostrare che l’amore sopravvive e non ce l’hai fatta. Tu non ti fidi di me. Hai criticato tanto i percorsi degli altri e guarda cosa hai fatto dopo 5 giorni”. Er Faina ha gli occhi socchiusi da cane bastonato e replica: “Ce l’avevo con chi metteva le corna. Tu c’hai in mano il core mio”.

La paura del fustigatore della Rete è quella di passare da Er Faina a Er Bamboccio davanti a tutta Italia e commette un errore: “Ballavi con le zinne de fori”, “Le zinne de fori? Mi fai schifo, posso andare via Alessia?”. Il web-sborone la insegue, ma Sharon è il Mickey Rourke di Temptation: “Ah Damia’ ma vaffa***o!”. Il 30enne la rincorre, vorrebbe delle scuse (per cosa? Boh), ma Alessia Marcuzzi lo fa ragionare: “Ha preso il tuo comportamento come una mancanza di rispetto e fiducia nei suoi confronti”. Damiano ci pensa su qualche giorno, richiede un falò straordinario che la produzione concede in modo da far indossare a Sharon l’abito dello sponsor. Er Faina avanza con un ibisco bianco appassito in mano e in sottofondo c’è la colonna sonora de “La Bella e la Bestia” con stacco sul primo piano de Er Bamboccio alle parole “C’è una bestia che…”. Poi la frase che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire: “Amo’ dai tornamo a Ponte De Nona” e Sharon: “Stai ciancicando il vestito…”, “Bello, ma ‘ndo l’hai rubato?!”. Seguono perle di finta saggezza, la Marcuzzi che appella Sharon come la “fainessa” e l’happy end. Eppure l’areola a Damiano non è spuntata: niente riabilitazione, il personaggio è bocciato dai social.

Simone Bonaccorsi, l’ “addormentato” più bello d’Italia

Chiara, fidanzata di Simone Bonaccorsi, il classico bello dal fascino mordi e fuggi, si spupazza il tentatore Antonio, mentre le comari del lettino, Serena Enardu e Anna Pettinelli, commentano: “Povero ragazzo… lei è tutta un brio, un fuoco”, “Eh ma lui ha già le corna”. Simone guarda i filmati ma non è così sveglio da capire cosa accade causa tre scimmiette che suonano forte nel cervello: “Ragazzi, lei ha detto che ci tiene a me, ha detto una cosa bella o sbaglio?”. Temperatura atmosferica 35°, temperatura all’Is Morus Relais -35°. Silenzio tombale degli altri fidanzati, di tutta la Sardegna e di Twitter, solo Pago azzarda: “Ma hai capito cosa ha detto il tentatore Antonio? Che lei ti ha in pugno, mentre te no e ti può sfuggire”. Simone assume la stessa espressione stupita della molecola di acqua Lete quando scopre che non c’è nessuno al suo fianco e quando va al falò, su sollecito della Marcuzzi (più brava rispetto alla prima puntata), ribadisce di avere totale fiducia nella sua Chiara. Non tutti possono essere perspicaci, ma il ragazzo davanti alle carezzine, alle mani intrecciate e a lei che tenta il tentatore, afferma: “Non mi sta mancando di rispetto! Balla con tutti, devo resistere perché quando uscirò di qui io la sposerò”. Sembra di vederlo scendere dalla montagna con l’anello al naso, ma sarà un’allucinazione.

Pago non sta “Serena” a Temptation Island Vip

Pago è fenomenale nel sintetizzare il viaggio nei sentimenti della sua Serena: “Un’altra esterna con Alessandro… è tornata a fare la tronista. E’ una ragazza che cera di evadere e non capisco dove vuole arrivare, io intanto mi faccio la mia esperienza. Hai altri video? No? Alleluja”. Fine. Poi è il turno del falò di Serena e le parole di Pago non sono un bell’ascoltare tra mancanza di zin zin e zero feste quando torna dai viaggi di lavoro. La Enardu sbotta: “Dice che non è mai stato sul divano, ma se sul divano c’è la Sacra sindone di Pacifico. Mi sento sola in questo rapporto lungo sei anni e mezzo e ci sto anche bene” e lo blasta con un antipatico: “Mi vuole più fisica? Beh, ma non sei Ricky Martin che ti vedo e… sei Pacifico Settembre…”. Oddio, nemmeno lei è Gigi Hadid. Dalla separazione per incompatibilità caratteriale siamo passati alla separazione per incompatibilità di due vite diverse. Si vedrà.

Peter Pan Andrea e Trilly Nathaly Caldonazzo a Temptation Island Vip

Nathaly è inferocita per la mancanza di serietà e rigore morale del fidanzato Andrea, burro caldo sul morbido pane della 25enne single Zoe. Anna Pettinelli la esorta a non chiudersi nella “gabbia della gelosia e dell’orgoglio”, ma la Caldonazzo prima si chiude in bagno per nascondere la sua insospettabile fragilità (ma dovrebbe essere lui a nascondere la testa sotto la sabbia per mancanza di decoro), poi al falò attacca il compagno: “L’ho trovato di pessimo gusto, volgare e mi vergogno di essere qui con quest’uomo”. Purtroppo deve vedere un RVM in cui il pupazzo over (cit. Nathaly) marca stretto Zoe ricorrendo al tattico slip per evidenziare le sue grazie e alle lezioni di tennis. Basta che in qualunque modo gliel’appoggi. L’orgoglio femminile di Nathaly è colpito e affondato quando lo sugar daddy Andrea, cuor di lumaca e testa viscida di anguilla, sussurra alla single: “Qual è il tuo punto erogeno?”. Nathaly schifata lancia il tablet nella sabbia e non crede che sia una ripicca così la Marcuzzi le riserva una carezza: “Usa quest’esperienza per volerti più bene”. Non va meglio ad Andrea che al falò viene sputtanato da Nathaly: “E’ un narcisista con manie di controllo. Spulcia le mie foto, è geloso del mio passato con Massimo Troisi, mi ha proibito di andare agli eventi in sua memoria, ha tutti i miei account”. Ad Andrea non pare vero e coglie la palla al balzo: “La storia è malata e irrecuperabile, ma non chiedo il confronto per vedere lei dove arriva”. Cioè vuole farsi le vacanze con Zoe a spese di Maria De Filippi. Passano i giorni e nel pinnettu Nathaly vede un filmato in cui Andrea entra nella casa delle single e sembra baciare Zoe. Cosa ci trova la giovane in lui? Un lasciapassare per i salotti tv. A questo punto Nathaly è pronta a grigliarlo come una salsiccia di maiale.

Anna Pettinelli e il “casino” di Temptation Island

Anna è la leader della seconda edizione, non ha motivo di preoccuparsi del fidanzato Stefano, ma deve trovare qualcosa e si appiglia al legame goliardico che lo lega a una single: “Non c’è bisogno di strusciarsi.. perdonami Nathaly… a Stefano piace molto questa ragazza, a me girano molto le pa**e, vediamo se smetto di farmelo mancare per la prossima settimana”. Prima la Pettinelli promette di farlo affogare nei sensi di colpa, poi piange per la complicità tra i due: “E’ un co***ne, l’ha fatta entrare in casa nostra”. Il pianto della speaker è asciuttissimo, ma tutto sommato divertente.

A Temptation Island Vip sbarca il twerking di Gabriele Pippo

Silvia Maturani, 26 anni e Gabriele Pippo, 34 anni, stanno insieme a un anno e vogliono testare il loro amore. Il tempo di levarsi i sandali che Gabriele twerka al pari di Elettra Lamborghini e Silvia si fa massaggiare i sacri lombi dal tentatore David. Gabriele vede tutto nel pinnettu e ride: “Ah Baywatch ma vaffa***o, te do una piotta e lo fai pure a me!”. E però la fidanzata lava subito i panni sporchi familiari in pubblico: “Tra noi non è che va a gonfie vele altrimenti non saremmo qua, lui è disordinatissimo, io sono ordinatina, però a volte mi sembra di stare all’asilo, gli faccio da mamma, se volevo un figlio lo facevo, ora come ora non mi sento pronta per la convivenza. Mi sento scontata, se fossi stata single sarei uscita subito con te… sei molto simile a me”. La reazione di Gabriele è composta: “Io non parlerò di lei in questi termini pesanti perché sono un signore, ma sentire certe cose mi fa pensare che potrebbe stare bene con Valerio. Ho due aziende, sono stato in punto di morte, quindi non mi tocca, sono un produttore musicale e l’ho fatta cantare io, la precisina è uno scaricatore di porto, ho screenshottato le conversazioni per ricordarmele. Io sono fedele e rispettoso”. Ma il principe Gabriele si trasforma in un troglodita al ristorante con la tentatrice: “Vengo dalla strada, ho fatto lavori umili, quando lavoravo nelle discoteche le ragazze me la volevano tirare dietro. Sono molto intelligente, ho un bel fisico. Se tu mi dici no chiamerò le ragazze e chiedero’ di twerkarmi in faccia così mi passerà” e improvvisa un tutorial sul twerking a due cm da una parete di bottiglie di vino: “E’ lavoro di gambe non di c**o e tu hai anche un gran bel c**o”. Dunque svolta iper trash a Temptation Island Vip 2 e la prossima settimana entrano i fighissimi Alex Belli e Delia Duran.