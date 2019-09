Tina Cipollari si è trasformata. Cosa promette a Maria De Filippi

E’ più di una sfida: perdere peso entro Natale.Tina Cipollari sembra che debba farlo assolutamente perché ingrassata. Trasformata. L’ago della bilancia è andato su di 20 kg. Forse Tina si è lasciata andare in vacanza a zuccheri e calorie di troppo (da notizie in nostro possesso, sappiamo che ha trascorso un periodo in un resort in Sardegna).

Durare le registrazioni di Uomini e donne (dove la Cipollari è ospite fissa), Tina ha promesso a Maria di perdere 20 chili entro Natale. Riuscirà? Intanto la padrona di casa l’ha fatta incontrare con un nutrizionista. Ed ecco la sfida che potrebbe far parlare la sua acerrima nemica, Gemma. Chissà cosa accadrà in studio dalla prossima settimana.