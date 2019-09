Diaco chiude col botto. Cosa succede in studio

Musica, sentimenti e garbo. Quella tv mai urlata, fatta di racconti. Storie di vita. Una tv piena di sorrisi dove non manca neppure qualche momento di commozione. “Io e te”, su Rai 1 chiude la stagione estiva. E Pierluigi Diaco incassa un altro grande successo col 12% di share. In studio c’è Maurizio Costanzo, che si racconta in una chiacchierata senza precedenti. “Ma la facciamo finita con ste fotografie?”, dice Costanzo scherzando sugli RVM in onda. “Hai svaligiato un’agenzia fotografica?” continua quando vede le foto che lo riguardano. Gli ospiti di questa nuova trasmissione, che ha visto in studio anche Sandra Milo e Valeria Graci, sono stati da prima serata: Banfi, Al Bano, Solenghi, Mara Venier e tanti altri. Adesso, "Io e te", dal 14 settembre, traslocherà in seconda serata. Il conduttore assicura che la formula non cambierà, magari sarà ricca di elementi intimistici. Un successo e una sperimentazione che hanno fatto bene a Rai 1 con un’iniezione di adrenalina agli ascolti. In piena estate portare a casa questi dati non è facile.