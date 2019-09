Bufera su Temptation Island Vip. A pochi giorni dalla prima puntata, lunedì 9 settembre, il cantante Pago pubblica un’Instagram Story facendo un mega spoiler sul programma condotto da Alessia Marcuzzi. Sul social network Pago, fidanzato con l’ex tronista Serena Enardu, è visibilmente alterato e canta “La mia storia tra le dita” dell’amico Gianluca Grignani rielaborando una frase: “Ricorda un uomo a volte va anche perdonato, ma anche una donna?”. Alle parole seguono una faccina ironica, l’eloquente gesto delle corna e infine il gesto dell’ombrello. In un altro video, il cantautore aggiunge: “Una canzone simbolo” e dice: “Ecco ora lo dici…la mia storia tra le dite… lo dici…”. Sembrerebbe che l’esperienza di Temptation Island Vip sia finita prima di iniziare per la coppia sarda, infatti tra Serena Enardu e il single Alessandro è scattato subito un feeling particolare che potrebbe essere sfociato in un bacio e di conseguenza in un falò di addio anticipato.