Temptation Vip, guarda la fuga choc di Ciro Petrone

Temptation Island Vip riapre la stagione dei reality Mediaset. Il 9 settembre su Canale 5 il resort sardo Is Morus Relais farà da sfondo ai dubbi e agli amori delle sei coppie vip scelte dagli autori della Fascino di Maria De Filippi. Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Macchi cercheranno di capire se le rispettive storie hanno un futuro o sono arrivate al capolinea.

A giudicare dai video di anticipazioni pubblicati su Instagram, la seconda edizione di Temptation, condotta da Alessia Marcuzzi, sarà molto recitata. Damiano Er Faina (parteciperà nonostante i numerosi post omofobi e misogini) ha visto delle immagini della fidanzata e ulula che “il limite non si deve superare”, Michele Loprieno, già cavaliere del Trono Over, ci prova con la Caldonazzo come se stesse recitando una scena d’amore di “Autumn in New York” e Ciro Petrone ha bissato l’invasione di campo di Cristian Galella di qualche anno fa scappando dal villaggio dei fidanzati per correre dalla sua Federica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 3 Set 2019 alle ore 5:57 PDT

Intanto Mediaset ha diffuso i nomi e i volti di tutti i tentatori: Valerio Maggiolini, Riccardo Colucci, Antonio Moriconi, Samy Youssef, Mattia Bertucco, Jack Queralt, Giancarlo Picariello, il modello David Nenci, Gianmaria Gerolin, Michele Loprieno, Ricky Costantino, Alessandro Graziani, Alessandro Catania e Fabrizio Baldassarre. Le single sono Gaia Mastrototaro, Valentina Galli, Alice Bertelli, Federica Spano, Daniela Troisi, Federica Francia, Silvia Tramonte, Marina Vetrova, l’influencer Cecilia Zagarrigo, Ana Paula Manzanal (ex fidanzata di Cristiano Ronaldo), Zoe Mallucci, Marta Krevsun e Antonietta Fragasso.