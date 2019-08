Spunta il cast di Temptation Vip. E la Marcuzzi già delude

Alessia Marcuzzi via Instagram ha svelato le sei coppie della seconda edizione di Temptation Island Vip, in partenza a settembre su Canale 5. I volti semiconosciuti (o semisconosciuti) sono quelli dell’attrice Nataly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti e del cantautore Pago e Serena Enardu, ex tronista di UominieDonne. All’Is Morus Relais ci saranno anche l’attore Ciro Petrone alias “Pisellino” nel film Gomorra di Matteo Garrone e finito agli arresti nel 2009 perché ritenuto vicino al clan Pirinno, e la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi noto per essere il più bello d’Italia e la compagna Chiara Esposito già Miss Sicilia nel 2006 e ora professoressa dell’Eredità su Rai1, il re del web Damiano detto Er Faina e la compagna Sharon Macri e infine la speaker radiofonica Anna Pettinelli compagna del doppiatore Stefano Macchi.

Delusione dei social per il cast di "svip": “Ma questi non li conosce neanche mia nonna”, “L’unica vip è Alessia Marcuzzi”, “Non conosco nessuno di quelli citati devo preoccuparmi?”, “Erano più noti quelli che hanno partecipato alla versione nip”, “Mai visti né sentiti”, “Er Faina criticava tanto questi programmi e poi ci va…”, “Dove sarebbero i vip?”. È vero, sono lontani i tempi della stellare Valeria Marini, ma mai dire mai: qualcuno potrebbe rivelarsi una trashissima sorpresa.