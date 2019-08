Tutto pronto per la decima edizione di "Libri nel Borgo Antico"

Valerio Massimo Manfredi, Marcello Veneziani, Diego De Silva, Mario Tozzi, Giampiero Mughini, Marino Bartoletti, Roberto Maroni e un grande della pallavolo come Lorenzo Bernardi: sono solo alcuni fra le decine di scrittori, giornalisti e politici protagonisti degli incontri della decima edizione di “Libri nel Borgo Antico” in programma a Bisceglie da venerdì 23 fino a domenica 25 agosto.

Come sempre il palco sarà l’intero centro antico della cittadina pugliese, con i suoi vicoli e le piazzette medievali che per tre giorni si trasformeranno in veri e propri salotti letterari.

Nelle edizioni precedenti migliaia di persone si sono divise tra gli spazi dove erano programmati i tanti appuntamenti. Particolarmente suggestivo è quello delle “Vecchie Segherie” incastonate nel Bastione san Gennaro del borgo antico marinaro, costruito tra il 1400 – 1500 per rafforzare le mura della città. Qui un tempo svolgeva l’attività la famiglia Mastrototaro che produceva imballaggi in legno per ortofrutta e prodotti ittici. Oggi questo spazio è diventato il mondo delle storie contenute nei libri.

A fare trait d'union tra eventi, luoghi e spettatori c’è il mare, che prepotente invade ogni angolo, visibile da alcuni caratteristici scorci e sempre presente con il suo inconfondibile profumo.

Tutte le informazioni sulla rassegna sono consultabili sul sito: http://www.librinelborgoantico.it