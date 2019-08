Addio a Richard Williams, è morto il creatore di Roger Rabbit

L'animatore triplo Premio Oscar (e tre Bafta) Richard Williams, che ha lavorato a film di successo tra cui Roger Rabbit e The Pink Panther, è morto nella sua casa di Bristol. Williams è stato il direttore dell'animazione nel film di successo del 1988 "Who Framed Roger Rabbit? – Chi ha incastrato Roger Rabbit?" e si deve a lui la creazione di personaggi cult come Roger e Jessica Rabbit. Per il film cult ricevette un Bafta e due Oscar.