A "Cinecittà World" con Dante, Leonardo Da Vinci e D'Annunzio

Da Dante Alighieri ad Assassin’sCreed, passando per Leonardo da Vinci e Gabriele D’Annunzio: chi l’ha detto che cultura non può anche essere divertimento?

Accade a Cinecittà World dove incontri sul percorso di visita personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese, rendendo grande l’Italia e gli italiani orgogliosi in tutto il mondo, e ai quali sono state dedicate alcune attrazioni che ogni giorno conquistano grandi e piccini pronti a vivere un'esperienza fatta di divertimento e storia. Da qui la proposta estiva: da ferragosto e per tutto il week end sarà possibile presentarsi all'ingresso con un libro su Dante, Da Vinci, D'Annunzio ed entrare con uno sconto speciale. Ma non solo: sarà possibile anche praticare il bookcrossing e scambiare il tuo libro con un altro di tuo gradimento, grazie ad un accordo con la Armando Curcio Editore. Divertimento e cultura binomio perfetto. Visitando il parco del Cinema e della Tv di Roma ci si imbatte infatti, “nel cammin di nostra vita”, nella montagna russa indoor, Inferno. Tra adrenalinici gironi danteschi il visitatore, oltre a lasciarsi travolgere dalle sorprese, può rivivere il più emozionante dei tre libri della Divina Commedia, l’Inferno. Così anche un bambino può scoprire il grande poeta italiano. Che dire poi del sogno di volare diventato realtà, dell’occasione unica di vedere la Gioconda senza andare al Louvre di Parigi, sorvolando la Firenze del 1500 e godendo di atmosfere e colori dell’epoca?

Grazie a Volarium – Il Cinema Volante, il primo ed unico flyingtheater in Italia, il pubblico di Cinecittà World può ripercorrere la vita, le opere e le invenzioni di un altro Genio, Leonardo da Vinci, grande maestro che ancora oggi affascina e suggestiona con le sue scoperte.

Del resto che nel parco si respiri tanto cinema ma anche tanta storia lo si capisce fin da subito, varcando l’ingresso. A dare il benvenuto agli ospiti c’è il grande MolochdiCabiria, primogrande film kolossal italiano girato nel 1914 e sceneggiato da un altro grande italiano, Gabriele D’Annunzio, soprannominato il Vate, cioè poeta sacro, profeta.

La divertente vacanza culturale e intergenerazionale prosegue guardando anche al presente. Ecco gruppi di ragazzi che, esperti di realtà virtuale,fanno varcare l’ingresso di Assassin’sCreed a nonni e genitori, per trasformarli in protagonisti di una delle serie di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, con quasi 100milioni di copie vendute nel mondo.

E se la giornata estiva consiglia un tuffo rinfrescante… si può optare per la montagna russa acquatica Aktium… non saranno le Terme di Caracalla ma ci si diverte come gli antichi romani!