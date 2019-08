Se ci sono ancora molti dubbi su dove giocherà la prossima stagione Mauro Icardi il futuro prossimo della moglie e manager Wanda Nara sembra prendere forma. Infatti si fanno sempre più pressanti le voci che vogliono Wanda Nara, che non è incinta del suo sesto figlio almeno a detta del suo avvocato che ha parlato a in una trasmissione televisiva in Argentina, protagonista in tv.

La modella argentina potrebbe infatti prendere parte alla prima edizione di Amici Vip, la versione celebrity del programma di Maria De Filippi che potrebbe essere condotto da Michelle Hunzioker. Ma l'ultima offerta sarebbe arrivata da "Ballando con le stelle". "Milly Carlucci farà di tutto per schierare la Nara tra i suoi concorrenti. Maurito storce il naso per gelosia, mentre Wanda freme per partecipare", scrive il settimanale Oggi. Wanda nel frattempo avrebbe detto no a una nuova stagione a Tiki Taka e tra agosto e settembre girerà per il mondo per la televisione argentina.