Alessia Marcuzzi promuove le coppie di Temptation vip

Temptation Island, o meglio “Divorce Island” come è stata ribattezzata l’edizione di quest’anno visto il record di addii (5 su 6), è appena finito, ma gli appassionati del programma hanno iniziato a fare il conto alla rovescia per Temptation Island Vip. La neo conduttrice, Alessia Marcuzzi, ha dichiarato al magazine “UominieDonne”: “Sono una fan del programma e le coppie vip scelte mi piacciono molto”.

La seconda edizione di Temptation Island Vip dovrebbe partire il prossimo 17 settembre e dopo il ritorno in Rai di Simona Ventura, tocca a Alessia Marcuzzi prendere le redini del viaggio nei sentimenti di sei coppie famose. I nomi dei partecipanti sono top secret, ma la Marcuzzi garantisce per loro: “Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa nuova avventura, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare. Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti”.