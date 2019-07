Tsunami su Temptation: tre coppie ko. È record di addii

Record per la sesta edizione di Temptation Island: tre addii su tre nell’ultima puntata. Ilaria Teolis lascia a bocca asciutta il fidanzato Massimo Colantoni, Nicola Tedde rompe con Sabrina Martinengo e Vittorio Collina scarica senza pietà Katia Fanelli. Ottimo lavoro di tentatori e tentatrici: tutti a segno.

Ilaria e Massimo: tsunami a Temptation Island

Il finale del docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si apre con il falò di confronto tra Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Spunta il video ripreso da una telecamera di servizio in cui la tentatrice Elena ansima e geme impudica sulle gambe di Massimo e Ilaria domanda: “Cosa facevate?”, “Stavamo parlando”. Peccato che in un’ora e mezzo di filmato non sia volata né una consonante né una vocale, tutt’al più uno spermatozoo in libera uscita. Davanti all’assenza di una (impossibile) spiegazione logica e a una blanda insistenza di Ilaria su cosa fosse accaduto, Filippo Bisciglia passa agli RVM di Ilaria con Javier consentendo a Massimo di uscire dall’angolo come Rocky davanti a Ivan Drago. Il fidanzato le prova tutte per aggiudicarsi la partita a poker, cavalca ogni dettaglio mentendo spudoratamente: “Te così e io di là a piagne pe’ tte. Ti ho portato rispetto dal primo all’ultimo giorno. A lei non ho mai detto che è bella e non ho mai detto che non ti amo. Quando ridevo con lei ridevo con te”. Il naso di Massimo cresce rapido come il conto di Cristiano Ronaldo a ogni partita, è un monumentale esempio di maschio alfa in grado di far credere che gli asini volano e Cristo è morto dal sonno. Le centrifuga il cervello, prova a resettarle i ricordi negativi come fosse una RAM, ma Ilaria a sorpresa: “Io purtroppo non riesco a fidarmi. Mi sono accorta che sto bene da sola”. Alla domanda di Bisciglia: “Uscite insieme?”, lui risponde sì, lei tace e scuote la testa. Massimo è terrorizzato dall’idea di perderla e la spara grossa: “Mi sono comportato così per cambiare le cose tra noi” cioè ha provato a mettere incinta Elena per capire che ama Ilaria. Che gli vuoi dire a uno così?! Arriva perfino a pietire, a elemosinare una possibilità, pare disposto a tornare a Roma a nuoto con Ilaria sulle spalle, ma quella: “Io non ti credo. Mi sono innamorata di me stessa e sinceramente non so se ti amo ancora”. Twitter è in subbuglio, protesta feroce davanti alle insistenze di Filippo che sembra voler ricomporre la coppia, però Ilaria spegne l’infinito falò liquidando il fidanzato bulletto. Fa a Massimo quello che lui aveva giurato di fare a lei: lo lascia là “a rosica’ sul tronchetto, a fa’ uno tsunami di pianto”.

Temptation Island: la rottura tra Sabrina e Nicola

Sabrina Martinengo fa un weekend da sogno con Giulio che a sua volta fa un weekend da incubo con la 42enne bionda. La donna chiede baci, inviti a cena, coccole, si agita come un’anguilla in un barile sul povero single e lo morde libidinosa nemmeno fosse pane e nutella dopo una settimana all’Isola dei Famosi. Il povero Giulio è terribilmente contrariato dall'insaziabile squaletta, brontola e alza gli occhi al cielo, ma per fortuna è arrivata l’ultima esterna, può incassare l’assegno di Maria e battere in ritirata. Ci mette due minuti: "Sabrina, mi è suonato un campanellino d'allarme dopo che mi hai chiesto un bacio. Ti vedo solo come un’amica”. La donna fa il rattoppo peggio del buso: “Se mi dici conosciamoci fuori, ti dico assolutamente sì”, ma è un altro no: “Ti vedo veramente da amica”. Via trucco e parrucco e tutti a nanna. Tornata nel villaggio delle single, Sabrina non può fare a meno di pensare all’eccitazione che ha guidato il suo comportamento per 21 giorni e che potrebbe costarle il bel giovane fidanzato. Grazie a un video nel pinnettu, in un giorno solo scopre di aver preso un palo grande quanto l’obelisco Lateranense e di essere un cervo reale. Durante il weekend da sogno Nicola piange abbracciato a Maddalena e sceglie di chiudersi in camera con lei come da sgangherate telecamere di sicurezza degli hotel. La produzione di Temptation Island esagera a sfottere la 42enne e al falò mette in sottofondo Top Gun Anthem. Per Sabrina, il confronto inizia malissimo: si avvicina a baciare Nicola ma viene respinta: “Hai conosciuto una persona in un contesto assolutamente particolare e l’hai elogiata, sembravi tu la ventenne. Ti fai schifo? A me fai schifo” e la milf: “E tu? E tu? Vai oltre. Capisci solo quello che vuoi”. Ma arrivano i filmati in cui Sabrina si copre di ridicolo manifestando la sua voglia di conoscere Giulio e quella di dargli una ripassatina a qualsiasi costo e Nicola: “Quando gli hai detto baciami, cosa volevi un limone?? Ti ha cannato con un due di picche”. La donna tenta di innescare sensi di colpa in Nicola per i frizionamenti con Maddalena: “Parli di me, ma tu ti sei messo a cavallo su di lei”, però alla fine ammette di non aver avuto un atteggiamento consono. Si gioca la carta del “ti lascio andare perché ti amo e voglio la tua felicità” e Nicola vede il suo gioco: "Vorrei viverti da sola". Impossibile: Sabrina ha 2 ex mariti, 4 figli e 2 ex suocere più cane e criceto. Filippo riprova inutilmente a salvare il salvabile, ma il fuoco si consuma sulle note di “This is the end” di Adele. Nicola corre dalla tentatrice Maddalena che dice sì a conoscersi fuori dall’Is Morus Relais. Cosa chiedere di più a quest’edizione di Temptation Island capace di far crollare gli accessi a Pornohub?

Katia e Vittorio: Mazinga batte Goldrake a Temptation Island

La fotonica Katia Fanelli fa il weekend da sogno con Nicolas e non succede nulla, Vittorio lo fa con Vanessa e sembra di assistere a un commedia d’amore hollywoodiana di serie B. Katia ha il faccino triste, le ciglia finte sono piegate dal dolore, però lei è preoccupata per altro: “Vittorio aveva i pantaloni ocra a cena, ocra… mi sono vergognata per lui… lei era bellissima, lui inguardabile, è rimbambito, la guarda come fosse innamorato”. Nel pinnettu, Vittorio guarda un RVM in cui il disgraziatissimo single Nicolas pungola Katia: “Hai fatto vedere che sei superficiale, sei solo quella che si diverte o c’è dell’altro? Pensa che forse anche te hai sbagliato. Sei egoista, non è che lui non ha polso, forse non ha voglia di incavolarsi per stupidate”. In pratica Vittorio si sente amato da Nicolas (gli ripete “bravo, bravo”) ma non dalla fidanzata. Quasi, quasi gli converrebbe uscire insieme a lui. All’ultimo falò, Katia si presenta vestita da fata turchina, drappi azzurri svolazzanti perfino sul polso e coda di cavallo a ciuffetto di yorkshire con nastrino, mancano cappello e bacchetta magica. La sua prima frase riguarda l’outfit del fidanzato: “Stai bene con la giacca bianca. Vedi che ogni tanto faccio qualche complimento e non solo critiche?”. Katia avrà fatto la bischerella, ma non si è infilata come la sabbia nelle mutande dei single. Vittorio l’attacca con arroganza: “Di te non mi importa più un ca**o” e quella reagisce: “La Vanessa ti ha rifilato pali in continuazione, brucia eh? Fa male eh?”. Il 31enne è viola in volto, la vena sulla tempia sta per esplodere al cospetto dei filmati con le sue acrobazie e si stampa sulla faccia un sorriso così inquietante da spaventare IT. La fotonica Katia osserva (giustamente) di aver avuto sempre un carattere esuberante, ma Vittorio si immagina già fidanzato con Vanessa e la travolge di cattiverie e battutine fino a dire: “E’ finita la benzina, non sono più innamorato di una Katia così”, la bionda soffre: “Io sono gelosa di te, ci tengo tanto”. Filippo Bisciglia riporta Vittorio sul tronco, mette ordine nel caos cosmico di Katia che cede e scoppia a piangere: “Volevo chiedere scusa per averti dato del cog***ne, questa parola non ha significato per me, la dico così senza senso. Tu sai quanto vali per me. Mi hai fatto vivere una favola, non una storia d’amore. Io ti ho dato tanto e tu hai dato tanto a me in due anni e mezzo”. Non basta perché il 31enne aveva già deciso: “La presa per il c**o della prima settimana non la tollero e non voglio farla passare in cavalleria. Non l’accetto. Mi conosco, purtroppo varcata la linea non torno indietro. C’è stata mancanza di rispetto, ora mi chiede scusa, ma mi diceva sempre che ero un co**one”. Anche Vittorio salta come un grillo per raggiungere Vanessa: “Sarebbe un onore e un piacere per me trovarti anche fuori” e la single: “Sei una bella persona, non mi dispiacerebbe. Sei contento?”. E’ en-plein: terza rottura su tre coppie rimaste, la quinta su sei che hanno partecipato, solo gli over David e Cristina sono usciti insieme. “Su di noi” di Pupo conclude la sesta edizione di Temptation Island, ma quante nuvole ci sono state per questi viaggi nei sentimenti.