La notte della Luna diventa show con “I Lunatici”

“I Lunatici” celebrano la notte della Luna con uno show indimenticabile e fanno il pieno di ascolti. Sabato 20 luglio le porte degli studi di via Asiago 10 sono state aperte ai fedelissimi (e più fortunati) ascoltatori del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, con il giornalista Manuel Fondato e in onda in diretta tutte le notti per tutta la notte su Rai Radio2.

Una super puntata per festeggiare l’anniversario dell’allunaggio con decine di ascoltatori arrivati da tutta Italia (e carichi di dolci fatti in casa) per assistere al programma in versione speciale.