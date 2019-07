Temptation Island come Alta infedeltà. Dopo le bollenti indecisioni delle fidanzate Sabrina, Katia e Jessica, tocca a un fidanzato spingersi oltre. Massimo Colantoni, compagno di Ilaria Teolis, è stato ripreso mentre chiedeva alla tentatrice Elena di dormire insieme ricevendo un segno di assenso con il capo dalla single. Alla vista del filmato, Ilaria ha reagito con un “Ciao Massimo” forte anche dell’intesa crescente con il tentatore Javier.

Intanto Federica Lepanto, ex single, ha confidato al magazine “UominieDonne” il motivo che l’ha spinta a uscire anzitempo dal programma e cosa ha detto il giovane alle sue spalle: “Probabilmente da parte di Massimo c’era una semplice attrazione fisica. Io in lui ho trovato una persona con cui sorridere. Durante un’esterna, Massimo mi aveva detto che senza di me il suo percorso a Temptation Island non sarebbe stato lo stesso perché tiravo fuori il meglio di lui, poi nel villaggio gli ho sentito pronunciare una frase che mi ha fatto allontanare, perché il suo tono non mi piaceva. Sembrava mi stesse trattando come una donna di poco conto e glielo feci notare. Da lì, c’è stato un cambiamento repentino”. In effetti, nella seconda puntata, Massimo ha definito Federica invadente: “Si mette sempre in mezzo tra me e Elena, se ne deve andare”. Detto fatto. Massimo è anche il primo fidanzato in sei edizioni di Temptation Island a permettersi il lusso di cambiare tentatrice. Oltre alla fidanzata.