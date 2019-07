Una Iena indie-pop: De Devitiis e Legno insieme per un singolo

Iena in tv, Divanoletto nella musica. C'è la voce di Nicolò De Devitiis nel nuovo singolo di Legno "All you can eat". Un featuring che vede l'inviato della trasmissione Mediaset misurarsi con un brano indie-pop dal sapore romantico e trasognato prodotto dal misterioso duo toscano che cela la propria identità sotto scatole di legno. Ecco il video:

"Tutto è nato per caso dopo che i ragazzi mi scrissero su Instagram. Volevano ringraziarmi per averli inseriti nella mia playlist di Spotify DIVANOLETTO GROOVE e per averli indicati come nome nuovo da seguire nell'indie-pop italiano - racconta De Devitiis -. Li avevo scoperti girando su Spotify e mi erano piaciuti moltissimo". Il primo incontro a Milano, con De Devitiis che si presenta vestito da Iena: "Avevo appena finito di girare un servizio... È nata subito una bella amicizia, che al di là del lavoro che facciamo ci ha trovato subito in empatia sulla visione del mondo musicale di oggi - racconta - Dopo qualche giorno arriva la loro chiamata: fare un pezzo insieme. Io che da sempre suono il pianoforte e la batteria, e che quando facevo l’animatore nei villaggi cantavo, alla sola idea impazzisco. Morale: dopo un settimana eravamo nello studio di Legno a Pistoia a registrare All you can eat".