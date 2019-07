Marcuzzi tra un'Isola e l'altra, Hunziker sbarca ad Amici Vip

Giro di conduttrici a Mediaset: Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker fanno il bis in prima serata. L'azienda di Cologno Monzese ha presentato i palinsesti per il prossimo anno e ha confermato che la prima edizione di Eurogames, la versione 3.0 di Giochi senza frontiere, sarà condotta da Ilary Blasi con Alvin, mentre il Grande Fratello Vip 4 sarà gestito da Alfonso Signorini, opinionista fino a un anno fa.

Spazio anche per Barbara d'Urso e non potrebbe essere diversamente dopo il successo di Live non è la d'Urso. La conduttrice napoletana mantiene il talk serale, Pomeriggio Cinque e se vorrà anche Domenica Live in versione ridotta come quest'anno.

Ma le vere novità arrivano dal sito davidemaggio.it che anticipa Alessia Marcuzzi alla guida della seconda edizione di Temptation Island Vip oltre che all'Isola dei Famosi e Michelle Hunziker verso la prima volta di Amici Vip. La presentatrice svizzera manterrebbe anche All Togheter Now.