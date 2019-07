L'amore secondo Recalcati: "È sempre eterosessuale"

“Per trovare l’amore bisogna smettere di cercare. L’amore comincia per caso nelle stazioni ferroviarie, sui treni. Non esiste un luogo specifico. Quello che funziona è l’assoluta casualità dell’incontro. L’amore accade per caso, ma va trasformata la contingenza in opportunità”. Lo ha detto il famoso psicanalista Massimo Recalcati, presentando il suo ultimo libro “Mantieni il Bacio”, edito da Feltrinelli, alla manifestazione della saggistica a Fano “Passaggi Festival”, che con oggi chiude la settima edizione. “E cosa fanno gli amanti quando si incontrano? - ha raccontato Recalcati ad una folla di oltre 2000 persone - Alcuni vanno verso il contratto matrimoniale, altri vanno dagli astrologi, ma nessun matrimonio e nessuna costellazione stellare potrà garantire che questo amore sarà per sempre. Nulla di quello che fanno sarà sufficiente a garantire che quell’amore sarà per sempre”.

Recalcati ha poi spiegato il senso della parola “Ti amo”: “La dichiarazione “ti amo” è un impegno che vincola gli amanti, ma cosa dico in quel momento? Io dico che amo tutto di te, anche se non ti conosco. La bellezza dell’amore non è la bellezza del familiare perché quando c’è troppa vicinanza e prossimità non c’è più amore. L’amore è l’esperienza dell’estraneo, dello sconosciuto e del misterioso. Quando due si incontrano davvero non è solo l’incontro con una persona e l’incontro con un altro mondo. L’amore non è unificazione. Io ti amo dunque mi riconosco come mancante proprio perché ti amo. L’amore non riempie la mancanza, l’amore genera la mancanza come quando stiamo su un aereo e stiamo per attraversare delle turbolenze. L’amore introduce in noi stessi la spina della mancanza che porta con se disagio, una libertà di cui non siamo proprietari. La violenza è il tentativo di riportare le cose all’uno. La violenza è il tentativo di sanare la mancanza che l’amore apre e non ha limiti”.

Lo psicanalista ha concluso il suo intervento citando una formula di Lacon: ‘L’amore è sempre eterosessuale’. Ciò Non vuol dire che l’amore dipende dall’anatomia, che l’amore implica la differenza anatomica, ma vuol dire ricerca dell’esperienza dell’altro come differenza assoluta. Quando c’è rispetto della differenza c’è amore”. A fine intervento Recalcati ha ritirato il premio di Passaggi Festival 2019.