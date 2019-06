Ciao Darwin, grave infezione per il concorrente paralizzato

Gabriele Marchetti, il 54enne romano che lo scorso 17 aprile è rimasto paralizzato dopo una caduta dai giganteschi rulli del Genodrome del programma di Paolo Bonolis "Ciao Darwin", sta combattendo contro un’infezione causata da una piaga da decubito. L’uomo deve essere sottoposto a un intervento chirurgico per impedire che la piaga diventi letale. Al momento, Marchetti è in cura nella clinica Santa Lucia ed è infermo dalle spalle in giù per colpa della gravi lesioni a quattro vertebre cervicali, dalla terza alla sesta, riportate durante il gioco del Genodrome.

Il settimanale “Oggi” ha raccontato che “al massimo riesce a muovere le dita del piede sinistro e ruota di pochi gradi l’avambraccio destro: significa che il midollo non è spezzato”. Dunque non è escluso che l’uomo, dopo una lunga riabilitazione, possa tornare a camminare, ma per ora deve superare un altro terribile ostacolo. Paolo bonolis e la moglie Sonia, titolare della SDLTV che produce il programma sono in costante contatto con il figlio di Gabriele Marchetti anche se la famiglia continua a mantenere il più stretto riserbo e a non rilasciare dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo, il pm Nunzia D’Elia della Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per lesioni gravi colpose e ha acquisito i filmati della registrazione “maledetta”. Saranno i periti del Tribunale a valutare se ci sia stata negligenza o eccessiva esposizione al pericolo. Pare che l’altezza dell’acqua della piscina posizionata sotto i rulli fosse troppo bassa per una caduta da due metri di altezza.