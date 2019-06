Giucas Casella le promette al Mago Otelma: "Al Gf Vip ti addormenterò"

Quasi tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. E già scoppiano le prima scintille. Sembra, da alcune indiscrezioni, che Giucas Casella e il mago Otelma siano stati contattati per partecipare al reality che dovrebbe condurre per la prima volta Alfonso Signorini. Senza Ilary Blasi (che sarà al timone di Giochi senza frontiere con Alvin).

Giucas Casella assicura di voler partecipare di nuovo ad un reality. "Ho fatto l'Isola per due volte, ma sarei pronto a farla per la terza. Mi hanno contattato per il Gf Vip e vorrei provarci. per adesso non c'è nulla di certo", ci racconta al telefono. Ma non appena gli comunichiamo l'indiscrezione di Otelma come papabile concorrente nella casa più spiata d'Italia, Giucas replica: "Io sono un mentalista, lui un mago. Sono due cose diverse. Lo addormenterò senza giri di parole. E rimarrete a bocca aperta perché parlerò pure io al plurale".

Lo scontro, che ha tutto il sapore magico, entra nel vivo a distanza. Otelma non risponde, incassa il colpo. Per adesso. Il colpo di scena è dietro l'angolo. Cosa accadrebbe se realmente i due super personaggi dovessero vivere sotto lo stesso tetto spiati 24 ore su 24 dalle telecamere di Canale 5? Scintille e share. Assicurati. Entrambi, tra l'altro, hanno partecipato all'Isola dei famosi in due edizioni differenti. "Lui stava morendo quando la Cipriani lo spinse durante una prova. Io no", scherza Giucas. Che non perde tempo e manda un'altra frecciatina al collega mago. "Non siamo colleghi", tuona. "Ve lo ripeto: sono un mentalista. Sono due cose ben diverse", continua al telefono con Il Tempo.



Intanto Giucas si appresta a festeggiare quarant'anni di carriera. "Ho iniziato nel 1979 grazie a Baudo che mi fece sostituire un ospite ad Antenna Sicilia. Dovevo restare in onda 10 minuti, feci un numero di ipnosi che durò 55 minuti. La domenica successiva ero già su Rai 1 a Domenica In", dice Giucas riavvolgendo il nastro dei ricordi. Dopo l'estate ha intenzione di festeggiare con tantissimi amici del mondo della tv. Tra queste ci sarà, sicuramente, l'immancabile Mara Venier con la quale ha condiviso un lunghissimo percorso a Domenica in negli anni Novanta.