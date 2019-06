Malgioglio fa a pezzi la De Andrè: "Fuori controllo". E abbandona lo studio

Volano parole grosse tra Cristiano Malgioglio, opinionista del GF16, e Francesca De Andrè: “Non sei amata fuori”. “E tu fai slap, slap alla famiglia De Andrè”. Poi Malgioglio chiude definitivamente i rapporti: “Non combatto con una donna che non rappresenta le donne”.

La semifinale del Grande Fratello 16 ha scatenato l’ira di Francesca De Andrè: “Cornuta e mazziata, adesso passo anche per la gelosa e invidiosa di Taylor Mega”. Barbara d’Urso ha chiesto spiegazioni a Cristiano Malgioglio di alcuni post in cui definiva Francesca una brava attrice e un ostacolo alla vittoria di Gennaro Lillio. L’opinionista del GF16 non s’è fatto pregare due volte: “Francesca è molto aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Questo è quello che mi sento di dire. Poi avrà tutte le sue problematiche, certo, ma allora Martina con il suo problema al cuore e Serena Rutelli, abbandonata dai genitori, cosa dovrebbero dire? Non voglio infierire, però non mi è piaciuto nemmeno come ha trattato Dori Ghezzi. Non è vero che non ha voluto il suo affido, lei è stata affidata alla mamma". E giù gli applausi dello studio. La De Andrè ha urlato che non doveva parlare di cose che non conosceva e di non sfruttare il cognome del nonno: “Ti porterò tutti i documenti. Bravo hai fatto slap, slap alla famiglia De Andrè”. Malgioglio ha replicato: “Non sono qui per fare il teatrino con te, ma l’opinionista. A me di te non frega un gagghio. I documenti? Non sono un ciutice”. Seconda standing ovation del pubblico e secondo siluro: "Tu non sei amata fuori. Non sei amata e te ne accorgerai! Non voglio sapere più niente di te”.

Francesca ha continuato a sgolarsi dimostrando di non aver idea di come sia stata percepita fuori dalla Casa: “Sono stata nervosa una sola settimana, non è stato un comportamento costante. Mio nonno era un anarchico e anticonformista, lui mi avrebbe capito, voi no. Sciacquatevi la bocca con il suo nome”. “No, la bocca te la devi sciacquare te” ha replicato Iva Zanicchi che aveva provato inutilmente a difenderla. Ed ecco il colpo di scena: Barbara d’Urso ha affermato che Francesca era amata e il pubblico in studio ha osato contraddirla con un cristallino: "Eeeeehhh".

La conduttrice è rimasta sconcertata, ma ha proseguito la difesa d’ufficio, ammirevole per certi versi. La bagarre è ripresa nel finale di trasmissione. La d'Urso ha proclamato l’esito del televoto flash tra la De Andrè e Daniele Dal Moro: “Francesca sei salva!”, la ragazza ha ringraziato incredula, ma felice dimostrando di tenere al reality più di quanto abbia mai ammesso. E Cristiano Malgioglio ha abbandonato lo studio in segno di protesta.

Un attimo dopo, la doccia fredda per la nipote di Faber. “Daniele sei in finale!” ha detto Barbara. Dunque era un cavallo di Troia: il veronese aveva vinto con il 77% dei voti e la De Andrè aveva perso. Francesca è rimasta di sasso, non è riuscita a nascondere la delusione e si è sfogata su Gennaro Lillio.

Questa mattina, Malgioglio ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo: “Capitolo Francesca? Chiuso. Non sono abituato a combattere con una donna che non rappresenta le donne ed è la negazione della femminilità. Grazie per il sostegno”.